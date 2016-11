Fundstück beim Fassaden-Bau am größten Hotel des Vogtlands

Sanierungsarbeiten am IFA-Ferienpark in Schöneck brachten ein Stück Geschichte ans Licht. Das Haus will damit in der Gegenwart arbeiten.

Von Tino Beyer

erschienen am 05.11.2016



Schöneck. Es war ein Zufallsfund, der um ein Haar im Container gelandet wäre. Doch aufmerksame Handwerker hielten beim Abriss der alten Fassade des Schönecker IFA-Hotels inne: Ein Schiefer, etwa so groß wie ein Blatt Papier, lag hinter der baufälligen Fassade versteckt. Zwei Dachdecker hatten sich dort verewigt und das Bau-Datum markiert. Es war der 24. Oktober 1985. Über 31 Jahre ist das jetzt her und der Schiefer damit ein Stück Baugeschichte des einstigen FDGB-Heimes. Aus dieser Zeit, sagt der heutige Hoteldirektor Thomas Jahn, sei jedoch nicht viel erhalten. "Bildmaterial gibt es beispielsweise kaum", sagt er und will das besondere Fundstück deshalb nutzen. Jahn hofft, die beiden Dachdecker ausfindig zu machen, die ihren Namen einst auf den Schiefer kritzelten. Andreas Rothbauer hieß der Handwerksmeister, René Block sein Geselle. "Wir könnten damit unsere Chronik bereichern", sagt der Chef des größten Hotels im Vogtland.

In diese Chronik gibt es jedoch auch aus der Gegenwart einiges einzutragen. Denn die Fassadensanierung, die sich in Etappen über mehrere Jahre erstreckte, geht auf die Zielgerade. Seit Spätsommer arbeiten der Schönecker Dachdeckermeister Lars Schuster und seine Mannschaft am Gebäudeteil des Aufzugs. Sie bauen dort eine neue Außenhaut an. Die ist 1000 Quadratmeter groß, aus Blech und soll Wind und Wetter noch viel länger trotzen als es die alte tat. "Allein 30 Jahre ist Garantie drauf", sagt Jörg Häntzschel, technischer Leiter des Hotels. Die alten Schiefer, eine Mischung aus Asbest und Beton, wurden von Bauleuten in Schutzanzügen abgenommen und entsorgt.

Knapp 200.000 Euro investiert das 327-Zimmer-Hotel in die Arbeiten, nächstes Jahr steht nochmals eine ähnliche Summe im Plan. "Damit sind wir durch", sagt Hotelchef Jahn, der auf ein gutes Jahr zurückblickt. Trotz des erneut miesen Winters wird das Hotel 2016 ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr einfahren. Die Anzahl der Übernachtungen steigt um 10.000 auf 165.000. "Der Umsatz pro Gast ist dabei gleich geblieben", so Jahn. Heißt: Der Zuwachs wurde nicht über den Preis erkauft. Jahn macht mehrere Gründe dafür geltend: Gezielte Werbung, die wachsende Beliebtheit von Angeboten im Sommer wie Themen-Urlaube für Familien und nicht zuletzt die Verunsicherung vieler Urlauber für Reisen etwa in die Türkei oder nach Nordafrika. Andere Ziele profitierten zwar noch mehr. "Aber auch wir bekommen einen Teil von diesem Kuchen ab", freut sich der Hoteldirektor. Die Zeichen stehen gut, dass es im nächsten Jahr so weitergeht. Sollte es dann auch mal wieder Winter werden, wäre die Welt für die Schönecker perfekt.