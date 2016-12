Gäste stürmen das Schloss: Weihnachten zur Gründerzeit wieder Besuchermagnet

erschienen am 19.12.2016



Schwarz vor Menschen waren am Samstagabend der Burggraben und der Hof auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz - die historische Schlossweihnacht punktete wieder mit besonderem Flair, Buden und Programm aus der Gründerzeit, wie dem nostalgischen Riesenrad (rechtes Foto), das sich am Rande des Geschehens drehte. Weihnachten wie vor 120, 130 Jahren: dazu gehörten Handwerksstände, ein historischer Filmbetrachter, das Puppentheater mit der Holzoper Frankenberg und kulinarische Genüsse jenseits von Bratwurst, Glühwein und Stollen: von Brixentaler Bauernsuppe bis zu Tartuffeln mit Weinbrühe. Die Winter-Sonderschau "Das wollte ich auch! Spielzeug aus dem Westen" empfing große und kleine Kinder. 2017 fällt die Schlossweihnacht aus, sagte der Oelsnitzer Kultur-Chef Daniel Petri - denn der vierte Advent ist Heiligabend.