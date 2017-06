Gefahr im Verzug: Drei Glocken der Jakobikirche sofort stillgelegt

"Sofortiges Läuteverbot" hat gestern der Sachverständige der Landeskirche ausgesprochen. Was heißt das für die Oelsnitzer Kirchgemeinde und ihren Plan für ein neues Geläut?

Von Ronny Hager

erschienen am 17.06.2017



Oelsnitz. Schwarzer Freitag für die Kirchgemeinde Oelsnitz: "Das Ergebnis ist verheerend für uns", hat es gestern Nachmittag Pfarrer Andreas Schlotterbeck auf den Punkt gebracht. Am Mittag haben die Glocken der Jakobikirche letztmals in dieser Form geläutet - auf bisher nicht absehbare Zeit. "Um die Kirchgemeinde vor Gefahren zu bewahren, wird vorsichtshalber für die Glocken 1 bis 3 sofortiges Läuteverbot ausgesprochen", schreibt Christian Schumann, der Glockensachverständige der Landeskirche, in einem gestern im Pfarramt eingegangenen Brief. Das bedeutet: Das dreimalige Tages- und das Wochenendläuten fällt ab sofort weg, nur bei Gottesdiensten, Trauungen oder Beerdigungen läutet noch die vierte und kleinste Glocke, der sogenannte "Findling" aus dem 12. Jahrhundert.

Die Hiobsbotschaft ist das Ergebnis eines Schwingungsgutachtens, welches die Kirchgemeinde für die geplante Erneuerung des Geläuts in Auftrag gegeben hat. Einen Tag lang untersuchten Experten des Ingenieurbüros Beirow & Partner aus Peitz (Niederlausitz), wie sich die Glocken beim Läuten zueinander verhalten - und welchen Auswirkungen das auf die Kirche hat. Das Ergebnis ist niederschmetternd für die Gemeinde: Es gibt gefährliche Resonanzen, und das Problem ist die große Bronzeglocke, die 1866 aufgezogen wurde. Im Zusammenspiel mit den beiden Eisenhartgussglocken von 1957, die wegen des Endes ihrer Lebenszeit ohnehin durch neue aus Bronze ersetzt werden sollten, klingt das zwar harmonisch. Aber wegen der Schwingungen der großen Bronzeglocke - und nicht etwa wegen des Gewichts - ist ein solches Trio für den Glockenturm der doppeltürmigen Jakobikirche schlicht Gift. Kirchenvorstand Christoph Apitz zeigt nach oben, wo vor Jahren Simsteile vom Turm heruntergefallen sind. Mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit seien vor gut 70 Jahren die acht baufälligen Ecktürme der Kirche bereits aus diesem Grund abgebrochen worden, sagt Apitz.

Pfarrer, Gemeindevorstand und Gemeinde stehen nun vor einer Herausforderung. Fakt ist, dass neben den zwei Glocken auch die dritte als Ersatz für die 1866-er Bronzeglocke neu gegossen werden muss. Damit ist die bisherige Kostenschätzung von 400.000 Euro für das erneuerte Geläut Makulatur. "Es wird mit Sicherheit einen ganzen Zahn teurer", sagt Pfarrer Schlotterbeck. Etwas mehr als 70.000 Euro Spenden hat die Gemeinde für die neuen Glocken gesammelt. Nun denkt Apitz an die Aufnahme eines Kredits. "Mit dieser Situation haben wir nicht gerechnet. Ich möchte nicht dafür einstehen, dass fünf Jahre in Oelsnitz die Glocken schweigen", drängt er auf rasches, überlegtes Handeln.

Umgehend soll es einen Termin mit Glockensachverständigen und Planern geben, möglichst noch vor der Sommerpause. Dabei soll geklärt werden, wie die vom Hausschwamm befallene Decke über dem Glockenstuhl ersetzen werden soll - durch Stahl, Ziegel oder Holzbalken. Dann geht es um die Frage, was am Glockenstuhl zu reparieren ist, der laut Schlotterbeck generell gut in Schuss ist. Und es wird auf die Disposition, den Zusammenklang der neu zu gießenden Glocken ankommen. Wegen eines Jochbruchs stand eine Glocke bereits seit Jahren still. Das bisherige Geläut bleibt bis zum Aufzug neuer Glocken hängen und soll dann verkauft werden.

Das neue Geläut wird um den "Findling", wohl Sachsens älteste Kirchenglocke, dispositioniert. Es soll wieder ein Vierergeläut sein. Für die 1866-er Glocke wird ein geeigneter Kirchturm andernorts gesucht - in Oelsnitz ist ihre Zeit seit dem gestrigen Brandbrief abgelaufen.