"Geisterhotel" an der Pirk versteigert

Neues Kapitel für das verlassene Hotel "Seeblick" an der Autobahn 72 oberhalb der Talsperre. Es gibt einen neuen Besitzer. Noch kennt ihn jedoch niemand.

Von Tino Beyer

erschienen am 15.06.2017



Oelsnitz/Pirk. Das frühere Hotel "Seeblick" oberhalb der Talsperre Pirk hat nach einer Versteigerung durch das Amtsgericht Zwickau einen neuen Eigentümer. Das bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage von "Freie Presse". Bei der Auktion in der Gerichts-Außenstelle Werdau wurde ein Preis von 27.000 Euro erzielt. Die Versteigerung fand bereits am 8. Februar statt. Weil die Immobilie unter dem weniger gebräuchlichen Namen "Ambiente" unter den Hammer kam, wurde der Vorgang bis dato nicht öffentlich bekannt. Über einen neuen Eigentümer gibt es keine Informationen.

Dabei besteht ein hohes Interesse in der Region, ihn kennenzulernen. "Wir würden gern mit ihm in Kontakt kommen", sagt beispielsweise Ilona Kühner, Geschäftsführerin der Naherholung Talsperre Pirk GmbH. Ihr geht es darum, einen Partner für die derzeit lahmende touristische Entwicklung am Stausee zu finden. Im Oelsnitzer Rathaus würde man ebenfalls gern wissen, wer für das weitläufige Areal jetzt verantwortlich ist. Im Fokus der Stadtverwaltung stehen insbesondere die Themen Ordnung und Sicherheit. "Wir kontrollieren das Objekt vierteljährlich", sagt die Oelsnitzer Bauamtsleiterin Kerstin Zollfrank. Ihre Mitarbeiter haben die Standsicherheit der Gebäude im Blick. In irgendeiner Weise aktiv wurde die Oelsnitzer Bauaufsicht bislang jedoch nicht. Anders als bei bröckelenden Immobilien in der Innenstadt geht von den Ruinen keine Gefahr aus, sofern sich dort nicht absichtlich jemand in Gefahr begibt. Zollfrank: "Letztlich handelt es sich um ein Privatgrundstück, auf dem niemand etwas zu suchen hat."

Das scheint manche Zeitgenossen jedoch wenig zu interessieren. Das Ruinen-Areal hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Abenteuerspielplatz entwickelt. Vor allem Sprayer sind dort unterwegs und haben ihre Spuren hinterlassen. Drei Männer im Alter zwischen 26 und 28 Jahren wurden erst vor zwei Wochen an einem Sonntagabend von der Polizei beim Sprühen auf dem Gelände erwischt. Für Graffiti an sogenannten Lost Places, also verlorenen Orten, gibt es sogar eine Kunstszene. Anfang des Jahres trat sie mit einer Ausstellung in der Plauener Galerie Forum k öffentlich in Erscheinung. Als Kunstobjekt dort fotografisch mit von der Partie: das einstige Hotel an der Talsperre Pirk, längst ein "Geisterhotel". Das gesamt Areal ist verwüstet.

Dabei hatte die Anlage gute Zeiten - und durchaus Potenzial. Der Hotelkomplex mit Blick auf die Talsperre Pirk verfügte einst über zwei Bettenhäuser und zehn Doppelbungalows mit einer Gesamtkapazität von 123 Betten, Freizeit-Sauna-Bereich mit Kegelbahn und Gaststätten. Es gab Räume verschiedener Größe für Tagungen.

Vor der Wende war das Gebäude Betriebsferienheim des Braunkohlekombinates Espenhain, nach 1990 wurde es als Hotel genutzt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband klassifizierte den "Seeblick" einst als Haus der Drei-Sterne-Kategorie. Im Jahr 2000 kam das Aus. Das Objekt gehörte dann einer Treuhand-Nachfolgegesellschaft. Die versteigerte es im Jahr 2001 für 150.000 Euro. Fortan in Privathand kam das Hotel Anfang 2005 jedoch nur kurzzeitig zum Laufen. Nach wenigen Monaten musste die Betreibergesellschaft Insolvenz anmelden. Seitdem steht das Objekt leer. Der letzte Pächter musste wegen Betrugs ins Gefängnis.

Im Jahr 2011 machte das Hotel-Areal nochmals Schlagzeilen. Damals wollte ein Investor dort einen Energiepark errichten. Eine riesige Fotovoltaik-Anlage auf einer Fläche von insgesamt 8,6 Hektar war geplant. Die Stadt Oelsnitz lehnte das Projekt damals jedoch ab.

Der bis dato letzte Akt in der traurigen Hotelgeschichte datiert aus dem Dezember 2015. Da wurde die 380 Meter lange Zufahrt als öffentlicher Weg durch den Stadtrat Oelsnitz entwidmet.

Der "Seeblick" bleibt indes ein markanter Ort an der Autobahn: vor allem durch den weithin sichtbaren Schornstein auf dem Gelände, auf dem noch immer die Bezeichnung "Hotel" prangt.