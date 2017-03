Geplanter B 92-Bau: Anlieger von Umleitung fürchten um Sicherheit

Die wichtigste Verbindung ins obere Vogtland soll im Jahr 2019 am Ortsausgang Oelsnitz für fast zwei Jahre gesperrt werden. Die Baupläne wurden am Montagabend erstmals vorgestellt. Welche Probleme kommen auf die Region zu?

Von Tino Beyer

erschienen am 29.03.2017



Oelsnitz. Der geplante Bau der Bundesstraße 92 ab dem Jahr 2019 schlägt bereits jetzt hohe Wellen. Das wurde bei einer Bürgerversammlung am Montagabend deutlich. Vor allem die Anlieger der offiziellen Umleitung - sie führt via Lauterbach und Eichigt in Richtung Adorf - zeigten sich alarmiert. Aber auch Bürger, die an wahrscheinlichen Schleichwegen und Ausweichstrecken leben - etwa im Bereich Görnitzer Weg und Raasdorf auf der Strecke von und nach Schöneck/Klingenthal - , sorgen sich um die Sicherheit dort. Grund: Der überwiegende Teil dieser Straßen ist zu eng, teils in einem schlechten Zustand und nicht einmal mit Gehwegen ausgestattet. Rollt dort der Verkehr einer Bundesstraße durch, befürchten nicht wenige, dass die ohnehin schlechten Straßen hinterher völlig ramponiert sind. 8000 Fahrzeuge nutzen täglich die B 92 im betroffenen Abschnitt.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist für die Arbeiten verantwortlich. Der Plauener Niederlassungsleiter Frank Petzoldt und Planer Ricardo Klimas versuchten die Anwohner zu beruhigen. "Die Straße wird beidseitig so hergerichtet, damit Begegnungsverkehr möglich ist", sagte Klimas beispielsweise zur Kritik eines Raasdorfers, die Straße sei zu eng. Ein Gutachter wird zudem die betroffenen Strecken und ihren Zustand dokumentieren. Mögliche Schäden würde nach dem Bau beseitigt. Vielen der rund 100 Anwesenden im Deutsch-Tschechischen Sprach- und Kommunikationszentrum des Julius-Mosen-Gymnasiums reichten diese Zusagen jedoch nicht aus. Das gilt offenbar auch für die Verantwortlichen der Stadt. "Wir haben gegenüber dem Lasuv Forderungen aufgemacht, das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen", sagte die Oelsnitzer Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank. "Wir wissen um den Zustand des Görnitzer Weges und der Raasdorfer Straße."

Druck kommt auch von Kommunalpolitikern. Marion Schröder, CDU-Fraktionschefin im Oelsnitzer Stadtrat, forderte, den Schleichwegen jetzt Priorität beim Bau einzuräumen. "Wir haben das nächste Jahr damit straff zu tun." Sie sprach sich zugleich für die Variante Vollsperrung aus. "Nichts ist schlimmer, als an Ampeln zu stehen." Noch ist das nicht final entschieden. Ein Bau unter halbseitiger Sperrung würde sich laut Lasuv jedoch fünf Jahre hinziehen.

Ist der Bau überhaupt notwendig? Auch diese Frage wurde gestellt, befindet sich die Straße augenscheinlich doch in keinem schlechten Zustand. Lasuv-Niederlassungsleiter Frank Petzoldt: "Man darf sich nicht davon blenden lassen, dass die Straße noch gut aussieht." Die Stützbauwerke seien in einem fortgeschrittenen Alter. Das Baurecht liegt bereits seit 2010 vor.