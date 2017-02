Gestohlener Audi im Vogtland sichergestellt - Weiterer Audi entwendet

erschienen am 22.02.2017



Tirschendorf. Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei haben am Mittwochfrüh im vogtländischen Tischendorf einen zuvor in Baden-Württemberg gestohlenen Audi A5 sichergestellt. Am Steuer des reichlich sieben Jahre alten Fahrzeugs saß ein 39-jähriger Pole, den die Einsatzkräfte wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festnahmen. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeidirektion Zwickau übernommen. Bereits am Montag hatten Beamte in Treuen einen in Italien gestohlenen BMW sichergestellt.

Ein weiterer Audi wurde in der Nacht zu Mittwoch im Plauener Stadtteil Jößnitz entwendet. Der fünf Jahre alte, metallic-graue Audi Q7 mit dem Kennzeichen PL-EM 9 war an der Hermann-Vogel-Straße geparkt. Der Schaden wird mit etwa 36.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Zwickau, Telefon 0375 4284480. (fp)