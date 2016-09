GroÃŸes Interesse fÃ¼r Zukunftswerkstatt

Großes Interesse für Zukunftswerkstatt

Bierzelt statt Rathaussaal: Adorf ging bei der Bürgerbeteiligung einen neuen Weg. Die Resonanz überraschte sogar Optimisten.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 13.09.2016



Adorf. Deutschland ist nach Japan weltweit das Land, welches am schnellsten altert. Auch um Adorf macht diese Entwicklung keinen Bogen. Wie lässt sich dem entgegenwirken?

Eine Frage, die im Mittelpunkt einer sogenannten "Demografiewerkstatt" steht. Sie wird vom Bund gefördert. Von ihm wurden für das über fünf Jahre laufende Projekt acht Kommunen ausgewählt. Adorf gehört dazu, weil - so Referatsleiter Andreas Kirner - "die Stadt typisch ist." Vor Beginn des Projekts wurde die Stadt unter die Lupe genommen und dabei festgestellt: die Adorfer sind pfiffig, interessiert und engagiert, es ist ein kleiner aber feiner Ort und es wird hier etwas für die Jugend gemacht. Gemeinsam wolle man Strategien entwickeln, dass das in Zukunft so bleibt und noch positiver vorangetrieben werden kann. Kirner: "Wir können dafür leider keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, geben aber für Vorhaben Beratung und Unterstützung."

Das Interesse an der ersten und nicht letzten "Zukunftswerkstatt" zum Auftakt des Stadtfestes war groß. Mehr als 100 Einwohner beteiligten sich, machten auf Unzulänglichkeiten aufmerksam und brachten Vorschläge ein, was in Adorf verbessert, verändert oder erhalten bleiben soll. Die Moderatoren Heidi Leitner und Klaus Zeidler nahmen alle Gedanken auf, die zu einer Gesamtkonzeption "eingedampft" und der Bevölkerung vorgestellt werden sollen. Deutlich wurde vor allem zweierlei: Die Adorfer wollen sich in Zukunft einbringen. Bestimmte Probleme wie etwa die fachärztliche Betreuung können nur mit den Nachbarorten gelöst werden.