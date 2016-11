Grundstein für Sachsens größtes Jugendherbergsprojekt

Der Startschuss ist gefallen: Rund 7,3 Millionen Euro fließen in den Neubau der Schönecker Outdoor-Erlebnis-Einrichtung.

Von Thorald Meisel

erschienen am 08.11.2016



Schöneck. Drei Wünsche verband Thomas Müller mit dem drei symbolischen Hammerschlägen gestern bei der Grundsteinlegung für die neue Jugendherberge in Schöneck: Bei den Arbeiten möge niemand zu Schaden kommen, der Bau solle fest und sicher stehen, und die Gäste sich jederzeit wohlfühlen.

Müller ist Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Jugendherbergswerk. Mit rund 7,5 Millionen Euro, davon rund 5,2 Millionen Euro Fördermittel des Freistaats, ist Schöneck das größte Projekt des Landesverbandes seit dessen Neugründung 1990. "Schöneck ist neben den Staatsbädern das touristische Zentrum des Vogtlands", zeigte Müller den Stellenwert auf.

Landrat Rolf Keil (CDU) war bereits 2007 als damaliger Bürgermeister von Schöneck eingebunden, als es erste Überlegungen gab, den Jugendherbergsstandort zu verjüngen. Klar war damals, dass das aus dem Jahr 1905 stammende Gebäude, das seit 1951 als Jugendherberge diente, aus brandschutztechnischen Gründen nur schwer zu erhalten sei. Deshalb machte sich die Planung eines Ersatzneubaus erforderlich. Dass auch die Finanzierung gesichert werden konnte, ist laut Keil auch ein Verdienst des Landtagsabgeordneten Andreas Heinz (CDU).

Die Schönecker Klempnermeister Gunter Bonesky wasserdicht verlötet Kupferhülse, die traditionell ins Fundament eingemauert wurde, enthielt neben Dokumenten zum Bau und einer 10-Euro-Münze von 2009 zum Jubiläum "100 Jahre Jugendherbergen" auch die Tagesausgabe der "Freien Presse".

Umrahmt wurde die Grundsteinlegung von einem kleinen Programm der Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte "Sonnenwirbel". Passend zum Wetter erklang dabei auch das Lied "Schneeflöckchen, weiß Röckchen".

In gut einem Jahr, so schaute Thomas Müller voraus, soll an der neuen Schönecker Jugendherberge Richtfest gefeiert werden. Wenn alles glatt läuft, werden Ende 2018 die ersten Gäste erwartet.

"Bikewelt und Skiwelt warten bereits auf die Gäste", verwies Landrat Rolf Keil auf die Angebote im direkten Umfeld der künftigen Outdoor-Erlebnis-Jugendherberge.