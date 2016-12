HD-TV sorgt für Schub bei Technisat

Der Elektronikhersteller profitiert von der Umstellung auf digitales Antennenfernsehen ab dem kommenden Jahr. Im Vogtland werden die dafür erforderlichen Receiver produziert.

Von Jürgen Becker

erschienen am 15.12.2016



Schöneck. Ab dem 31. März 2017 wird in den großen deutschen Ballungszentren Antennenfernsehen in HD-Qualität gesendet. Das neue Format DVB-T2 HD verspricht mehr Sender, einen besseren Empfang und eine gestochen scharfe Bildqualität - auch für unterwegs. Bundesweit soll das neue digitale Antennenfernsehen das alte DVB-T bis Mitte 2019 vollständig abgelöst haben.

Geschätzt 3,6 Millionen Haushalte werden in Deutschland umrüsten müssen, weil die analogen DVB-T-Sender abgeschaltet werden. Praktisch heißt das: Wer danach per Antenne fernsehen will, muss sich ein neues Empfangsteil kaufen. Das lässt den Elektronikhersteller Technisat, der diese Receiver im vogtländischen Schöneck produziert, auf einen Absatzschub hoffen. Die Bänder laufen dort schon seit Wochen auf Hochtouren. "Unsere Lager sind gut gefüllt fürs Weihnachtsgeschäft", sagt Werksleiter Steffen Gierth.

Herzstück der Receiver sind die Leiterplatten. Sie werden in Schöneck automatisch mit etwa 640 Bauteilen, die Technisat weltweit einkauft, bestückt. Dabei werden winzige Komponenten mit Druckluft aus einem Rollenband gepresst, punktgenau an die vorgesehenen, mit einer Klebepaste vorbereiteten Stellen lanciert und auf 260 Grad Celsius erhitzt. Nach dem Abkühlen sind sie dann mit der Leiterplatte verschmolzen. Nach einem Zinnbad und Tests können sie ins Gehäuse eingebaut werden.

"Mit der Funktions- und Qualitätsprüfung sind Mitarbeiter bei uns im Drei-Schicht-Betrieb beschäftigt", sagt die stellvertretende Werksleiterin Katrin Krone. Hand anlegen müssen sie auch bei der Montage der Gehäuse, der Endkontrolle und der Verpackung der Geräte. In großen Kartons werden sie dann ins Zentrallager im rheinland-pfälzischen Daun gebracht. Dort hat die Technisat-Firmengruppe in der Eifel ihren Hauptsitz. Hier sind das Logistiklager, der Vertrieb, der zentrale Einkauf, Buchhaltung und Marketing angesiedelt. Im vogtländischen Schöneck beschäftigt das Unternehmen seit Jahren rund 100 Mitarbeiter, insgesamt sind es in der Firmengruppe laut Geschäftsführer Stefan Kön 1150, die etwa 250 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. "Das Schöne am Standort Schöneck ist, dass wir dort sehr flexibel produzieren können", sagt Kön. "Der Entwicklungszyklus ist bei Elektronik sehr kurz. Da muss man schnell etwas ändern können." So liefert Schöneck auch die Leiterplatten für die Fernseher, die Technisat in Staßfurt bei Magdeburg herstellt. Multischalter, Sat- und Kabelfernseh-Receiver sowie Zubehör für den Empfang gehören unter anderem ebenfalls zum Repertoire. In Kürze soll es auch Digital-Radios "Made in Schöneck" geben.

In Dresden entwickelt Technisat alle seine Produkte selbst. Vertrieben werden sie über bundesweit rund 6000 Handelspartner. Dazu zählen Media Markt und Saturn genauso wie Versandhändler Amazon oder Otto. Dabei behauptet sich die Gruppe seit 30 Jahren gegen die asiatische Billigkonkurrenz. "Unsere Geräte bieten neben Qualität immer einen Zusatznutzen", erklärt Kön das Erfolgsgeheimnis. "Weil wir vor allem auf dem deutsch-sprachigen Markt tätig sind, können wir uns auf die Bedienphilosophie unserer Kunden besser einstellen."

Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell umsatzstark bei Technisat. "Im letten Quartal sind es 20 bis 30 Prozent mehr als in den anderen", sagt Kön. Der Januar sei aber auch ein guter Monat. "Da geben die Leute das Geld aus, das sie Weihnachten geschenkt bekommen haben."

Aus dem Geschäft mit Autoradios und Navigationssystemen, die das Werk im thüringischen Dippach produziert und die insbesondere VW abgenommen hatte, ist Technisat indes Anfang des Jahres ausgestiegen. Firmengründer Peter Lepper verkaufte diese Sparte, die mit rund 450 Millionen Euro etwa zwei Drittel zum Gruppenumsatz beigesteuert und 1200 Mitarbeiter beschäftigt hatte, an den chinesischen Elektronikhersteller Joyson und dessen Tochter Preh. So könne sich das Unternehmen besser auf die Unterhaltungselektronik konzentrieren, begründete Lepper den Verkauf.