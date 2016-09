HÃ¤ngepartie Elsterradweg: Bau-Ende nicht vor 2020

Hängepartie Elsterradweg: Bau-Ende nicht vor 2020

Wie geht es weiter beim Ausbau der Radtrasse im oberen Vogtland? Das Landratsamt sorgt jetzt mit einem aktualisierten Bauplan für Ernüchterung.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 22.09.2016



Oelsnitz. Der Bau des Elsterradweges durch das Vogtland wird nicht vor 2020 - Jahre später als geplant - abgeschlossen sein. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage im Kreistag zum Stand des Abschnitts zwischen Oelsnitz und Weischlitz hervor.

Fertig ist in dem Bereich lediglich der Abschnitt von Hundsgrün bis zur Gaststätte Dreihöf. Für den weiteren Verlauf bis Oelsnitz ist der Bau als straßenbegleitender Radweg an der B92 vorgesehen, teilt Dietmar Rentzsch, Leiter des Kreisamtes für Straßenunterhalt und Instandsetzung, mit. Durch Oelsnitz wird der Radweg auf vorhandenen Verkehrswegen ausgeschildert. Alle anderen Abschnitte bis zum Bahnhof Pirk liegen in der Entwurfsplanung vor: "Zurzeit muss für diese Abschnitte das Baurecht hergestellt, sprich das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden", so Rentzsch.

Bei Terminen bleibt er vorsichtig: Der Abschnitt von Mühlgraben bis Neue Welt sei 2018 geplant. "Hier sind noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und artenschutzrechtliche Belange zu klären." Von Neue Welt bis Jugendherberge soll 2017 gebaut werden. Von der Jugendherberge bis Seglerheim ist die Strecke durchgehend asphaltiert: "Vom Seglerheim bis Bahnhof Pirk führt die Strecke überwiegend auf vorhandenen Verkehrswegen, die bereits jetzt voll nutzbar sind. Ein asphaltierter Ausbau ist hier nicht vorrangig", sagt Rentsch - und rückt damit beiläufig vom bisher propagierten Ziel des vollständigen Asphaltbandes ab.

Der Abschnitt vom Bahnhof Pirk bis Weischlitz sei wegen der geografischen und ökologischen Bedingungen "ein problematischer Abschnitt". Die Vorzugsvariante könne auf Grund naturschutzrechtlicher Belange nicht gebaut werden. Die Alternative entlang der Felswand sei technisch aufwendiger. Für 2017 und 2018 seien Planungsarbeiten vorgesehen: "Ein Bau kann nicht vor 2019 erfolgen", erklärt Rentzsch. Ein Radweg durch die genannten Abschnitte sei zwar bereits jetzt ausgeschildert und nutzbar: "Der Zustand entspricht jedoch nicht durchgängig den in der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen festgelegten Standards für Radfernwege", weiß der Amtsleiter.

Vor sieben Jahren, 2009, hatte das Landratsamt mit den Anliegerkommunen einen Vertrag zum Ausbau des 68 Kilometer langen Radweges durch das Vogtland geschlossen. Als Termin der Fertigstellung war damals 2012 genannt worden. Nach der Fertigstellung würde der Radweg entlang der Weißen Elster von der Quelle im tschechischen Asch bis zur Mündung in die Saale bei Halle führen.

Im Kreistag hatte der Abgeordnete Frank Schaufel (AfD) nach dem aktuellen Planungsstand für den Radweg gefragt.