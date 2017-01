Halb verhungerte Schleiereule weilt "zur Kur" in Bad Elster

Das Tier wird in der Auffangstation von Corinna Heinrich aufgepäppelt. Welche "Hungeropfer" des Winters sonst noch bei ihr Unterschlupf finden.

Von Christian Schubert

erschienen am 28.01.2017



Bad Elster. Ein Herz für Tiere, das hat Corinna Heinrich aus Bad Elster. Zurzeit betreut sie über 60 Tiere in ihrer Auffangstation. Besonders interessant ist eine Eule, der Corinna Heinrich im Erholungsort eine Gesundheitskur verpasst - mit Hühnerherzen, Mäusen und Küken. Denn das ist genau das, was die Eule braucht, um wieder fit zu werden.

"Die Eule ist seit zwei Wochen hier. Sie wurde von jemandem aus Mylau an einer Straße völlig abgemagert gefunden", sagt Corinna Heinrich. Das Tier muss momentan zwangsernährt werden, damit sie wieder in die Natur und ihre gewohnte Umgebung entlassen werden kann. "Das dauert aber bestimmt noch einen Monat."

Laut Corinna Heinrich handelt es sich bei ihrer Patientin um eine Schleiereule, die in der Nacht aktiv ist. "Tageslicht meidet sie in der Regel, das bedeutet Stress für sie, besonders in ihrem jetzigen Zustand." Das Tier wird deshalb in einem dunklen Käfig gehalten, der für die Eule gleichzeitig genügend Platz bietet. "Wenn ich die Eule wieder in die Natur entlasse, wäre es gut, wenn die Schneedecke wieder weg ist. Denn der viele Schnee verhindert, dass sie Nahrung findet. Sie würde sonst wieder den selben Problemen ausgesetzt sein." Wie die Tierliebhaberin erklärt, sind solche Mäusefresser in der kalten Jahreszeit besonders bedroht. "Die Körpertemperatur beträgt bei solchen Eulen um die 40 Grad. Wenn sie nichts zu fressen finden, schwindet ihre Energie und sie verhungern. Anderen Vögeln geht es ähnlich. Bussarde, die sich ähnlich ernähren, haben es genauso schwer."

Die Tiere, die bei der Inhaberin der Tier-Auffangstation über den Winter "landen", sind unter anderem jene, die ihr Winterquartier verloren oder die Probleme mit der Nahrungssuche haben. Corinna Heinrich: "Im Dezember war es noch nicht so kalt. Wenn dann in Gärten und Wäldern noch Laubarbeiten stattfinden, werden Tiere, die mit ihren Winterschlaf schon begonnen haben, wieder geweckt. Dadurch verlieren viele ihr Nest. Wenn sie innerhalb von zwei Stunden nichts zu fressen finden, sind sie tot." So seien es oft "Hungeropfer" wie beispielsweise Singvögel oder Kleinvögel, die in der Vogel- und Igelstation in Bad Elster Unterschlupf finden. Insgesamt gehe es aber im Winter ruhiger zu als im Sommer. Denn Babytiere wie Feldhasen oder Eichhörnchen werden vermehrt im Sommer bei Corinna Heinrich abgegeben.

Wenn jemand ein verletztes Kleintier findet, appelliert Corinna Heinrich: "Es ist wichtig, dass nicht weggeschaut wird, wenn ein Tier in Not ist." Um ihre Arbeit im Sinne der Tiere entsprechend nachgehen zu können, steht die Elsteranerin in regem Kontakt mit anderen Auffangstationen in Deutschland. "Wir tauschen uns immer aus, geben uns Tipps und lernen voneinander." Alles, was die 43-Jährige für die Tiere macht, geschieht auf ehrenamtlicher Basis, deshalb ist die Vogel- und Igelstation immer wieder auf Spenden angewiesen. Corinna Heinrich: "Alles kommt den Tieren in Form von Futter oder anderen praktischen Dingen zu Gute. Ich kann zwar mit dem, was ich tue, nicht die Welt retten, aber für das eine Lebewesen ist es die Welt."