Hammerbrücke: Zwei Scheunen niedergebrannt

erschienen am 17.03.2017



Hammerbrücke. Großbrand in Hammerbrücke: Zwei aneinandergebaute Scheunen standen in der Nacht zum Freitag an der Straße Am Bahnhof in Flammen und brannten komplett nieder. Gegen 3 Uhr wurde Alarm ausgelöst. Als die Brandretter eintrafen, sei der Komplex bereits nicht mehr zu retten gewesen, so Bürgermeister Jürgen Mann (Freie Wähler) auf Anfrage.

"Es ging darum, das Wohnhaus zu schützen, das ist gelungen", so der Ortschef. Nach seiner Einschätzung war es der größte Brand in der jüngeren Vergangenheit in der Gemeinde. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe mindestens 100.000 Euro. Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden. Den beiden Bewohnern des Hofs - ein hochbetagter Mann und sein Sohn - sei eine andere Unterkunft in der Gemeinde angeboten worden. "Aber sie wollen in ihrem Haus bleiben", sagte Mann, der in der Nacht selbst vor Ort war. Laut dem Bürgermeister war in den Scheuen vor allem Heu gelagert. Tiere waren dort nicht untergebracht. Seine Ponys hätte der Besitzer erst vor wenigen Tagen verkauft.

Aufgrund von Glutnestern musste die Feuerwehr bis zum Vormittag Brandwache auf dem Hof halten. Um die Brandruine abzulöschen, wurde die Trümmer mit einem Bagger auseinandergezogen. Alle Feuerwehren der Gemeinde Muldenhammer waren bei dem Brand in Einsatz. Zur Unterstützung eilten auch Feuerwehren aus Klingenthal und Grünbach mit herbei. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. (tb)