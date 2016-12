Hebe-Spezialist Tul-Tec investiert in neue Fertigungshalle

Der Hersteller von Spezialkonstruktionen löst zum 25-jährigen Firmenjubiläum sein Platzproblem. Aufhorchen lassen zudem die Einsatzorte der Produkte.

Von Tino Beyer

erschienen am 14.12.2016



Oelsnitz. Mehr Platz für den Fertigungsbereich: Die Firma Tul-Tec, Spezialist für Hebetechnik mit Sitz im Industriegebiet Johannisberg, hat eine Lagerhalle an der Oelsnitzer Brückenstraße gekauft. Wie Geschäftsführer Sebastian Süßdorf gestern informierte, wird das Gebäude mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern zurzeit umgebaut. Neben dem großzügigeren Platzangebot - derzeit befindet sich die Fertigung auf einer Fläche von 600 Quadratmetern - will Tul-Tec dort auch eine moderne Lackierkabine anschaffen.

Pünktlich zum 25-jährigen Firmenjubiläum geht das Unternehmen damit einen nächsten Schritt. Notwendig wird er, weil sich Tul-Tec in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Waren die eigene Entwicklung, Konstruktion und der Bau von Sondermaschinen sowie Hebekonstruktionen anfangs nur ein kleinerer Teilbereich, so hat er sich mittlerweile zum Kern des Unternehmens entwickelt. Vier Ingenieure tüfteln an individuellen Lösungen für Kunden. Von der Stange gibt es dabei fast gar nichts. "Der Kunde kommt mit einem Transportproblem zu uns, wir schauen uns die Gegebenheiten an und entwickeln ein maßgeschneidertes Angebot", sagt Sebastian Süßdorf. "Gehirnschmalz", sagt der 40-Jährige, stecke in den Produkten. Und damit hebe sich das Unternehmen mit seinen 38 Mitarbeitern von der Billig-Konkurrenz aus Osteuropa und Fernost ab. Zudem bietet Tul-Tec auch einen zertifizierten Prüfservice an und testet Hebeanlagen jährlich auf ihren Zustand.

Dass das Konzept aufgeht, beweisen gut gefüllte Auftragsbücher mit namhaften Einträgen deutscher Konzerne. Tonnenschwere Generatoren in Thüringen werden dabei genauso durch Tul-Tec-Konstruktionen gehoben wie 50 Kilogramm "leichte" Batterien für Elektroautos in einem Werk in Ostsachsen. "Was man nicht durch Menschenhand heben kann, weil es zu schwer oder zu heiß ist, das heben dann wir mit unseren Produkten", sagt Süßdorf. Eine besondere Referenz erwarben sich die Vogtländer im vergangenen Jahr: Über einen Partner in Süddeutschland war das Unternehmen am Bau einer Moschee in Mekka beteiligt. Fassadenteile wurden dabei mithilfe einer Traverse gehoben, die an einem Kran hing.

Aufgebaut hat Tul-Tec Ernst Süßdorf vor 25 Jahren in Freiberg bei Adorf. Vor sechs Jahren übergab der Senior das Unternehmen an seinen Sohn Sebastian, dem der 71-Jährige heute weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.