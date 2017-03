Hereinspaziert in neue Schule

Mit einem Tag der offenen Tür wird morgen der Anbau der Oelsnitzer Grundschule "Am Karl-Marx-Platz" eingeweiht. "Freie Presse" hat sich vorab schon einmal im Gebäude umgeschaut.

Von Tino Beyer

erschienen am 10.03.2017



Oelsnitz. Geschafft: Die 150 Mädchen und Jungen der Oelsnitzer Grundschule "Am Karl-Marx-Platz" haben ihre Schule wieder. Viele haben sie nach den Bauarbeiten kaum wiedererkannt, manche sogar ein paar Orientierungsschwierigkeiten, schmunzeln Schulleiterin Jana Stingl und ihre Stellvertreterin Kristin Stark. Kein Wunder, wurde doch das historische Schulgebäude mit einem modernen Anbau versehen, der eine völlig neue Raumaufteilung in der Schule möglich macht.

Herzstück des Neubaus ist ein lichtdurchfluteter Mehrzweckraum, der unter anderem für die Ganztagsangebote genutzt wird. "Früher waren wir in der Turnhalle", sagt Kristin Stark. Neue Toiletten, Lehrerzimmer, Sekretariat und ein Computerkabinett mit zwölf neuen Laptops sind ebenfalls in dem neuen Gebäude untergebracht. Im Altbau, der ebenfalls generalsaniert wurde, ist nun ausreichend Platz für alle Klassen. Wegen Platzmangels lernten die Erstklässler bislang in einem Nebengebäude hinter der Turnhalle. Ein zweites Treppenhaus als zusätzlicher Fluchtweg, ein Aufzug sowie ein großzügiger Eingangsbereich sind ebenfalls neu entstanden und werden beim morgigen Tag der offenen Tür für so manchen Aha-Effekt sorgen. "Die Kinder freuen sich bereits riesig, die neue Schule auch ihren Familien zu zeigen", sagt Kristin Stark.

Bereits seit den Winterferien dürfen sie das neue Gebäude nutzen. Vorher hatte das zehnköpfige Lehrer-Team ordentlich zu rotieren, um aus dem Übergangsquartier in der benachbarten Oberschule wieder zurückzuziehen. Dort war die Grundschule genau ein Jahr untergebracht. Der Baustart für den Neubau selbst erfolgte im September 2015.

Noch sind einige Restarbeiten vor allem im Außengelände zu erledigen. Bis Mai soll jedoch auch der Schulhof fertiggestellt sein, informiert der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU). Unter dem Strich steht ein Bauverzug von vier Monaten, der unter anderem dem Kampf um die Einhaltung des Kostenrahmens geschuldet ist. Eigentlich sollte der Anbau eine Klinkerfassade bekommen. Nach der Ausschreibung musste dies jedoch aus Kostengründen verworfen und neu ausgeschrieben werden. Laut Horn konnte so letztlich der geplante Kostenrahmen in Höhe von 1,54 Millionen Euro eingehalten werden. 80 Prozent der Bausumme flossen als Fördermittel, 20 Prozent zahlte die Stadt Oelsnitz aus der eigenen Tasche.

Tag der offenen Tür: Von 10 bis 13 Uhr kann die Grundschule Am Karl-Marx-Platz morgen besichtigt werden. Von 9.30 bis 10 Uhr gibt es ein kleines Programm für geladene Gäste.