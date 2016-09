Hereinspaziert ins neue Gartenhaus!

erschienen am 09.09.2016



Eine Holzhütte aus vogtländischem Lärchenholz mit Sitzmöglichkeiten haben jetzt die Hortkinder der Grundschule Bad Elster bekommen. Die Spielhütte wird heute im Garten der Einrichtung offiziell eingeweiht. Laut Ramona Braun (links im Bild), Leiterin der Kita Elsternest, zu dem die Horteinrichtung gehört, wurden für die hölzerne Konstruktion vier Jahre Spenden gesammelt. "Geldgeber waren Privatpersonen und eine Firma", so Braun. Es profitieren 138 Hortkinder von dem 2400 Euro teuren Spielelement. "Die Kinder können hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Familie oder Schule spielen", erklärt die Leiterin. In den vergangenen Wochen wurde die Hütte errichtet. (cbert)