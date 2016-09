Historiker verteilt Strafzettel

Er studierte Geschichte, arbeitet aber in Oelsnitz als Politeur. Nach über 100 Bewerbungen spricht Manuel Fleischer über das Auf und Ab im Berufs- leben und einer Sehnsucht, die ihn antreibt.

Von Christian Schubert

erschienen am 03.09.2016



Oelsnitz. Auf den Straßen von Oelsnitz ist er ein bekanntes Gesicht. Manuel Fleischer aus Plauen arbeitet in der Sperkenstadt und verdient sich als Politeur seine Brötchen - ein Job von vielen, die der 36-Jährige schon ausgeübt hat. Tätigkeiten in der Forstwirtschaft, arbeiten an den Brücken der Talsperren Pöhl und Pirk oder Müllsäcke trennen bei einer Recyclingfirma in Hof. Kein Job war ihm bisher zu schade, um sich sein Traumstudium, Geschichtswissenschaften, zu finanzieren.

Nach abgeschlossenem Bachelor-Studium für europäische Geschichte und einem Aufbaustudium zum Master für europäische Geschichte an der Technischen Universität in Chemnitz, sehnt sich Manuel Fleischer nur nach einem Job in einer passenden Einrichtung, in der er sein erlerntes Wissen einbringen kann. Denn seinen Traum, in einem Museum fest eingestellt zu werden, konnte der Plauener bis heute nicht erfüllen. Seine Abschlussarbeit über das Plauener Infanterie-Regiment wurde mit der Bestnote 1,0 bewertet, das Masterstudium schloss er mit 1,1 ab - diese Noten reichten bisher nicht aus, um bei zahlreichen Bewerbungen Erfolg zu haben. "Ich habe nach dem Studium innerhalb eines Jahres 114 Bewerbungen an bundesweite Einrichtungen geschrieben, die meisten davon an Stiftungen für Schlösser und Burgen - leider kam nichts dabei rum. Entweder waren keine Gelder für entsprechende Stellen vorhanden oder man hat sich für jemand anderen entschieden", so der Plauener. Bewerbungen gingen auch an Museen als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Universitäten. Nach dem Studium dann vor zwei Jahren die Arbeits- losigkeit. Über das Arbeitsamt ist Manuel Fleischer letztes Jahr an den Job des Politeurs gelangt. "Mein Vermittler hatte diese Stelle vorgeschlagen. Für mich ist diese Arbeit genauso wichtig wie die, die ich eigentlich als Historiker gerne machen würde. Es ist wichtig, das man was zu tun hat, zuhause rumsitzen kommt für mich nicht in Frage." An Wochenenden arbeitet Manuel Fleischer da, wo er sich am wohlsten fühlt, auf 18-Stundenbasis als Aufseher in einem Museum - dem Vogtlandmuseum in Plauen. Beide Jobs zusammen bringen, laut Fleischer, nur rund 1000 Euro ein. "Das drückt schon manchmal die Stimmung."

Dennoch, über die Arbeit als Politeur und seine Oelsnitzer Kollegen und Vorgesetzten findet er nur lobende Worte. "Der Job in Oelsnitz macht eigentlich Spaß, mit Kollegen und dem Hauptamtsleiter komme ich gut aus, es ist eine schöne familiäre Atmosphäre." Als "Ausnahme- situation" bezeichnet Manuel Fleischer ein Ereignis, das ihn auf seinen Streifzügen durch die Straßen von Oelsnitz in Erinnerung geblieben ist. "Eine Dame hat auf der Grabenstraße für ihr Auto keinen Parkschein gelöst. Als ich den Strafzettel an das Fahrzeug hängte, kam sie in diesem Moment hinzu, und hat Rotz und Wasser geheult. Ich war in dem Moment völlig machtlos und habe versucht, sie zu beruhigen. So etwas hatte ich noch nie erlebt und konnte nicht verstehen, warum man wegen eines Zehn-Euro-Strafzettels so weint." Trotz des Jobs, blickt Manuel Fleischer ab Ende des Jahres in eine ungewisse Zukunft. Denn seine Arbeitsstelle in Oelsnitz ist nur bis Dezember befristet. Dann heißt es wieder Bewerbungen schreiben. "Wie es danach weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Eigentlich bin ich nach den ganzen Rückschlägen und der Vielzahl an Bewerbungen einfach nur müde, um wieder von vorne anzufangen."

Sein großes Ziel, in einer Museumseinrichtung zu arbeiten, will er nicht aus den Augen verlieren. "Ich will durch meine Arbeit zur Aufklärung beitragen und Geschichte den nachfolgenden Generationen näher bringen. Das ist mein größter Wunsch", betont er. Fleischer publiziert außerdem für das vogtländische Geschichtsmagazin Historikus und für das Heft des Vereins für vogtländische Geschichte.