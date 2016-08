Historisches Pfarrhaus wird fÃ¼r MÃ¼nchner Pfarrer zum Ruhesitz

Historisches Pfarrhaus wird für Münchner Pfarrer zum Ruhesitz

Ein Paar aus Bayern haucht einem Gebäude mit langer Geschichte neues Leben ein. Wie es sie nach Schönberg verschlagen hat und wie sie sich die Zukunft vorstellen.

Von Eckhard Sommer

29.08.2016



Schönberg. Auf den ersten Blick war es keine Abneigung, aber Barbara Staude (54) gesteht, dass sie doch Zweifel beschlichen: "Das Haus ist nichts für uns. Wir fanden es in einem ziemlich jämmerlichen Zustand vor." Manfred Staude (60) ist eher pragmatisch veranlagt und er hörte, was das alte Gemäuer ihm sagte: "Ich habe mich euch ausgesucht." Sieben Jahre ist das her und die Beiden sind sich immer sicherer geworden: "Wir sind etwas für das Haus. Es gehört zu uns."

Manfred Staude ist Pfarrer in der Nikodemus-Gemeinde im Norden von München, seine Frau Religionspädagogin. Auf der Suche nach einem Feriendomizil mit der Option, im Alter zum Wohnsitz zu werden, stießen sie in einem Internetportal für kirchliche Immobilien auf das alte Pfarrhaus in Schönberg. Bis zu den 1970ern erfüllte es seinen Dienst, war danach anderweitig bewohnt und stand seit Mitte der Achtziger leer.

Wenn ein Haus nicht gewärmt und belüftet wird, dann leidet es, bleiben Schäden nicht aus bis hin zum schließlichen Verfall. Das drohte auch dem alten Pfarrhaus. Wenn man so will: Manfred und Barbara Staude haben es gerettet. Besser gesagt: Sie sind seit sieben Jahren dabei, es zu retten, hatten dabei doch gedacht, dass in drei Jahren alles geschafft und dann "endlich a Rua" ist, wie Barbara Staude sagt.

Irrtum: Wo etwas entfernt wurde, um es zu erneuern, zu verändern, überhaupt erst instand zu setzen, dann kam dahinter weitere Arbeit zum Vorschein. Aber auch so manche Überraschung. Unter einer Steinplatte kam zum Beispiel ein alter Rechenpfennig zum Vorschein, der Manfred Staude Aufschluss darüber gab, aus welcher Zeit das ursprüngliche Gemäuer stammt: "Das muss um 1480 gewesen sein, als solche Pfennige zum Rechnen verwendet wurden, ein Zahlungsmittel waren sie nicht."

Die Staudes fanden beim Buddeln viele Zeugen der Zeiten und über die Bewohner des alten Pfarrhauses: Geschirr der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin, Spielzeug, Zeitungsreste, Fahrscheine bis hin zu Überbleibseln von Tabakspfeifen, Schuhe, dazu in Fußbodenritzen Münzen aus der Kaiserzeit, Notgeld und als es die DDR noch gab. Manches blieb ihnen ein Rätsel: Was hat es mit einer Stalin-Gedenkplakette aus Plaste auf sich, wie kam sie ins Haus. Ein wenig fühlte sich Manfred Staude, so gibt er zu, ganz nebenbei wie ein Archäologe, der er in jungen Jahren durchaus auch hätte werden können. Das Sammelsurium ist jetzt ein Hausmuseum.

Vorbei ist die Zeit, da Manfred und Barbara Staude im Wohnwagen nächtigen mussten, wenn sie am Wochenende oder im Urlaub nach Schönberg kamen. Jetzt sind sie oft hier - allein, mit der Familie, Freunden - und können mehr und mehr auch genießen, wie sie es sich ursprünglich vorgestellt hatten. Sie sind im südlichsten Zipfel des Vogtlands heimisch geworden.

Von den Schönbergern wurden sie freundlich aufgenommen. Barbara Staude: "Alle sind froh, dass das alte Haus nicht mehr leer steht. Wir haben auch einen guten Draht zu den Handwerkern aus der näheren Umgebung, die eine ausgezeichnete Arbeit geleistet haben und uns sehr unterstützten."

Viele Orte rühmen sich damit, dass auch Goethe sich dort aufhielt. Das gilt auch für Schönberg. 1822 hat der Dichter mit seinem Freund, dem Egerer Polizeirat Sebastian Grüner, den Schönberger Pfarrer Martius besucht, um sich mit ihm über ein gemeinsames Hobby zu unterhalten - die Mineralogie. In Erinnerung daran organisieren Manfred und Barbara Staude für sich und die Nachbarn eine sogenannte Goethe-Weile, ein kleines Fest. Und ein alter Stall, so schwebt es ihnen vor, könne einmal der "Auerbachs Keller" von Schönberg werden.