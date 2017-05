Höhere Elternbeiträge: Triebel lässt Landratsamt abblitzen

Zwergenaufstand im oberen Vogtland: Der Kreis fordert von der Gemeinde, Eltern mehr an den Kita-Kosten zu beteiligen. Die Gemeinde sieht das ganz anders und weigert sich.

Von Ronny Hager

erschienen am 24.05.2017



Triebel. Das kleine Triebel (1250 Einwohner) zeigt dem Kreis die Zähne: Die Gemeinderäte denken gar nicht daran, Eltern mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder abzuknöpfen, wie die Kreisverwaltung verlangt. Es bleibt bei den im Vogtlandvergleich niedrigen Monatssätzen für den Vollzeitplatz in Krippe (150 Euro), Kindergarten (85 Euro) und Hort (45 Euro). Damit verletzt die Gemeinde die Vorschriften, mindestens 20 Prozent der Betriebskosten auf die Eltern umzulegen. Dies nehmen die Triebeler in Kauf. "Das können wir uns noch leisten", sagte Henning Schönekerl (Freie Wähler).

Diese Widerborstigkeit hat in Triebel Tradition. Bis die Gemeinde wegen Steuerrückzahlungen in eine Krise geriet, "haben wir Schreiben des Kreises zu Elternbeiträgen mehr oder weniger ignoriert", sagte Bürgermeisterin llona Groß (parteilos). Erst als es gar nicht mehr ging, kam die Erhöhung. Damals war besonders die Krippe betroffen - der monatliche Satz stieg von 120 auf 150 Euro. Würde Triebel jetzt die Vorschriften einhalten, wären künftig 193 Euro fällig. "Das kann man überhaupt nicht machen. Viele Krippenkinder gehen schon jetzt in andere Einrichtungen. Fünf Euro trägt jeder mit, aber solche Sprünge auf keinen Fall", befand Dieter Kunte (Freie Wähler). "Das ist ja auch eine Sache der Bildung, und die sollte möglichst kostenlos sein. Wir dürfen keinesfalls erhöhen, dies sind wir unseren Kindern schuldig", so Abgeordnete Katharina Pfeffer (Die Linke).

Gemeinderat Rudolf Schwab von der SPD wollte noch einen Schritt weitergehen. "Ich wäre sogar dafür, etwas runterzugehen", plädierte er unter Zustimmung der Linken für niedrigere Elterngebühren. Dies war der Bürgermeisterin einen Zacken zu scharf. Die Aufforderung aus dem Landratsamt ignorieren und zum Trotz noch weniger einzunehmen, davon riet sie ab. So gut sehe Triebels Finanzlage nicht aus, selbst wenn sich die Situation entspannt habe und die Gemeinde mehr aus eigener Tasche zahlen könne, als es sich bei Eltern zu holen, sagte sie.

Mit dem Nein zu höheren Elternbeiträgen geht Triebel einen Sonderweg. Die Nachbargemeinden Bösenbrunn und Mühlental haben bereits auf den Mindestsatz erhöht, Eichigt hat es vor - alles in teils schwierigerer Finanzlage als Triebel. Das meisten zahlen Eltern im Vogtland-Vergleich nach Zahlen von 2016 in Netzschkau (Krippe 204 Euro) und Reichenbach (Kindergarten 123 Euro sowie Hort 74 Euro im Monat).