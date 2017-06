Höhere Elternbeiträge: "Zwergenaufstand" immer größer

Nach Triebel lehnen auch Mühlental und Bad Brambach Forderungen des Kreises ab. Das Landratsamt hat 24 Kommunen zu Erhöhungen aufgefordert.

Von Ronny Hager

03.06.2017



Mühlental/Bad Brambach. Der Widerstand der Obervogtländer gegen höhere Elternbeiträge für die Kinderbetreuung wächst. Am Donnerstag kassierte der Kreis mit seiner Forderung in Mühlental eine einstimmige Abfuhr, tags zuvor hatten die Bad Brambacher dem Landratsamt die kalte Schulter gezeigt - wobei der Kurort statt eines ablehnenden Beschlusses auf Zeit spielt.

In Bad Brambach stellte sich Kämmerin Constanze Wünsche an die Spitze der Gegner höherer Elternbeiträge, in Mühlental gab Gemeinderat Kai Peter (Wählervereinigung Tirschendorf) den Ton gegen die Kreis-Forderungen vor. "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Hier das Gesetz, da die jungen Familien", so Peter. Die müssten eh schon viel bezahlen. Dass der Kreis per Druck von oben höhere Beiträge anordnet, davon geht Peter nicht aus - dies sei in der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz bisher nie passiert. "Gegen das Gesetz und für die Familie", gab Peter als Motto aus.

In Mühlental hatte die Schönecker Kämmerin Gabi Bernhard den Spagat versucht, den Wünschen der Räte und denen des Kreises gleichermaßen gerecht zu werden. Ein Jahr lang die Elternbeiträge für die Krippe auf 18 Prozent der Betriebskosten anheben, ab Juli 2018 dann auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß von 20 Prozent. "Wir schießen jedes Jahr zu. Irgendwann können wir uns das nicht mehr leisten", mahnte sie ob der spätestens ab 2018 angespannten Finanzsituation. "Aber der Sprung ist unverhältnismäßig hoch", so André Gerstner (Feuerwehrverein Wohlbach): Der Tarif für den Vollzeit-Krippenplatz wäre von 150 auf 193 Euro im Monat gestiegen. "Wir sind ein reiches Land, fangen aber bei den Kleinsten an zu kassieren. Da sträuben sich meine letzten zweieinhalb Haare", so Arnold Gläsel (Mühlentalfreunde). Bürgermeister Andreas Kracke (Mühlentalfreunde) sagte, es wäre ihm am liebsten, wenn Kinderbetreuung für Eltern kostenlos wäre.

Bad Brambachs Kämmerin Constanze Wünsche bezweifelt, ob es politisch klug ist, im Wahljahr die Elternbeiträge zu erhöhen. Der Kurort gehört nach ihren Worten zu den 24 Kommunen im Kreis, die zu höheren Tarifen aufgefordert wurden. Streit gab es indes darum, ob der Rat die Forderung des Landratsamtes per Beschluss ablehnen soll. In dem Fall befürchtet Bürgermeister Helmut Wolfram (CDU), dass er diesem Beschluss als rechtswidrig widersprechen müsse und die Gebührenkeule dann per Anweisung kommt. Er riet zur Vertagung des Themas und zu einer erneuten Betrachtung der Kosten, was eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Rates ebenso sah.

"Feige" sei dies, entgegnete Bernhard Langnau (SPD): "Es hätte Bad Brambach gut zu Gesicht gestanden, es abzulehnen", meinte er, was Wünsche mit dem Ruf "Genau!" unterstrich. Andreas Henschke (CDU) kritisierte die Wolfram-Linie als zu weich: "Ein Nein wäre ein gutes Signal für unsere jungen Mitbürger, dass wir gegen diese Maßnahmen sind. Wenn ich gegen etwas bin, dann kann ich dies auch zeigen."