Hoher Stein erhält seine Kapelle zurück

Am Aussichtsfelsen bei Erlbach hat der tschechische Forstbetrieb wieder eine Gebetsstelle errichten lassen. Im Frühjahr soll sie geweiht und mit einer Glocke komplettiert werden.

Von Werner Pöllmann

erschienen am 04.01.2017



Erlbach/Kirchberg. Es tut sich etwas am Hohen Stein/Vysoký kámen, dem Aussichtsfelsen zwischen Erlbach und Kirchberg/Kostelní: Das Felsklippen-Massiv des Elstergebirges hat wieder eine Kapelle. Und im Frühjahr, 200 Jahre nach der Erbauung des alten Gebetshauses Corpus Christi, soll wieder eine Glocke über die Grenze erschallen. Die im Herbst errichtete Pietätsstelle gehört zu dem 2015 vom Forstbetrieb der Tschechischen Republik gestarteten Programm zur Wiedererrichtung zerstörter Waldkapellen. Die Firma Vladimir Konopa baute nach den Entwürfen von Ingenieur Petr Orel eine Nischenkapelle in Form einer Kreuzwegstation. Sie bildet zusammen mit einem Altar und vier steinernen Bänken einen Waldandachtsplatz.

An der Stelle, an der im Herbst die neue Kapelle entstand, befand sich bis zum Abbruch 1947 eine von mehreren kleinen Kapellen des Kirchspiels St. Ägidius zu Stein in Kirchberg/ Kostelní, die neben Dutzenden Bildstöcken die katholische Volksfrömmigkeit auch in der Landschaft sichtbar machten. Die Geschichte der ursprünglichen Kapelle erzählt eine große zweisprachige Schautafel, die auch mehrere historische Fotos und Aufnahmen vom Bau des neuen Andachtsorts zeigt. Wie das Gotteshaus entstand, davon berichtet die Pfarrchronik: In der Nacht vom 22. zum 23. November 1805 stahlen Räuber aus der Ägidiuskirche wertvolle Abendmahlsgefäße und die Monstranz. Sie flohen damit in Richtung Sachsen und schütteten nördlich des Hohen Steins die für sie wertlosen Hostien in den Schnee. Nach 13 Tagen, in anderen Darstellungen gar erst nach Jahren, fand ein Hausierer die auf wundersame Weise unversehrten Hostien, die für Gläubige den Leib Christi symbolisieren. In feierlicher Prozession holte Pfarrer Krippner den "geschändeten Jesus" heim und ließ 1817 über der Fundstelle die Kapelle bauen, die nach 130 Jahren im April 1947 abgebrochen wurde.

Die Kapelle war nicht das erste menschliche Bauwerk am Hohen Stein. Aus dem Jahr 1808 stammt der "Franzosenstein" - ein unscheinbarer Granitquader, der als Technisches Denkmal zu Böhmens ältesten Vermessungspunkten gehört. Den Namen "Franzosenstein" geht auf eine Fehldeutung der Inschrift "Franc." und 1808 hin - man dachte, der Stein hätte etwas mit Napoleon zu tun. "Franc." steht aber in der lateinischen Inschrift für Kaiser Franz I., unter dessen Regierung die zweite militärische Landesaufnahme Österreich-Ungarns ab 1806 geschah.

Bekannt ist der Hohe Stein für die "Budn", das mehrfach abgebrannte und wieder aufgebaute Grenzwirtshaus. Ein erster Bretterbau entstand 1880 und brannte wie beide Nachfolgerbauten wegen exponierter Lage infolge Blitzschlag ab. Die fünfte "Budn" bis April 1947 war die letzte.