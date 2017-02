Hotel bringt jüngere Gäste in den Kurort

Heute vor einem Jahr ist in Bad Elster das Hotel König Albert eröffnet worden. "Freie Presse" fragte nach, welche Ausstrahlungskraft das Vier-Sterne-Superior-Haus auf den Ort, seine Einrichtungen und die Bürger hat.

Von Kathrin Beier

erschienen am 01.03.2017



Bad Elster. 34.500 Übernachtungen zählte das Hotel König Albert in Bad Elster seit seiner Eröffnung am 1. März 2016. Damit lag die durchschnittliche Auslastung in den ersten Monaten bei 55 Prozent.

Spitzenwerte brachten die Monate September und Oktober mit 69 Prozent, freut sich Hoteldirektor Marc Cantauw über diese Werte ebenso wie über die hohe Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent. Mit 2,56 Tagen lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im ersten Geschäftsjahr zudem weit über dem veranschlagtem Wert von 1,8 Tagen.

Mehr als die Hälfte der Gäste kam aus Sachsen. Neben Individualurlaubern, Geschäftsreisenden, Gruppen und Tagungsgästen konnten aber auch Prominente wie Chris de Burgh, Ernie Watts, Ulrich Tukur, Ute Lemper und Hermann Gröhe begrüßt werden.

"Seit der politischen Wende und damit seit über 25 Jahren haben wir auf solch eine Investition in unserem Sächsischen Staatsbad hingearbeitet. Das Hotel in seiner Qualität und Größe ergänzt hervorragend das bereits bestehende Beherbergungsangebot", schätzt Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) ein. Gemeinsam mit der im September 2015 eröffneten Sole-therme bereichere das Hotel das touristische Angebot der Stadt maßgeblich. Vor allem die zusätzlichen Möglichkeiten im Tagungsbereich hätten sich schon im ersten Geschäftsjahr bemerkbar gemacht.

"Für uns als Stadt ist es sehr erfreulich, dass im Jahr 2016 nicht nur das Hotel König Albert sehr gute Übernachtungszahlen vorweisen konnte, sondern dass die Anzahl der Übernachtungen im gesamten Ort und somit auch bei allen anderen Hotels und Pensionen gestiegen ist. Dies ist ein deutliches Zeichen für die positive Entwicklung Bad Elsters", so der Bürgermeister.

Ein positives Resümee auf ganzer Linie zieht auch die Sächsische Staatsbäder GmbH. Nach Aussagen von Pressesprecherin Steffi Schlosser liegt das Unternehmen bei den Hotelgästen bereits 15 Prozent über der ursprünglichen Planung. Die Chursächsische Veranstaltungsgesellschaft schätzt das Hotel vor allem wegen der neuen Impulse im Segment der Gruppentouristik.

Bad Elsters Händler und Gewerbetreibende sehen die Auswirkungen des Vier-Sterne-Superior Hauses nach einem Jahr noch eher mit gemischten Gefühlen. Während einige direkt davon profitieren, hätten sich andere mehr Ausstrahlung erhofft. Schließlich standen im Kurort seit März 2016 mit einem Mal 108 Zimmer mit 240 Betten mehr zur Verfügung, und dies in einem gehobenen Ausstattungs- und Preissegment. Allerdings, bemerken die Befragten ergänzend, dass ja gerade einmal zwölf Monate seit Eröffnung vergangen sind.

Begeistert von dem neuen Hotel zeigt sich beispielsweise Blumenhändlerin Christine Piehler. Seit 2011 betreibt sie ihren Blumenladen an der Badstraße. Seit einem Jahr darf sie das Vier-Sterne Superior- Hotel mit ihren Arrangements beliefern. "Dadurch ist es für mich natürlich sehr gut. Ich denke aber auch, dass es für Bad Elster insgesamt ein Gewinn ist, ein solches Hotel hier zu haben", so Piehler. Vor allem habe sie bemerkt, dass sich die Altersstruktur der Gäste im Kurort verändert habe. Und was war nun das Verrückteste, was sie in den vergangenen Monaten für das Nobelhotel kreiert hat? "Gäste wollten einen Tisch ganz in Blau. Dabei kommt Blau in der Floristik nahezu gar nicht vor. Das war schon eine Herausforderung", erinnert sich Piehler. Auch Lidia Lavrinet, Chefin des Antik Café an der Badstraße, zieht eine positive Bilanz. Obwohl sie jährlich steigende Besucherzahlen verbuchen kann, habe sie gemerkt, dass mit Eröffnung des Hotels auf einmal auch eine ganz andere Klientel ihr Café besucht.

Doch während die befragten Geschäftsleute an der Badstraße oberhalb des Badeplatzes ein durchweg positives Resümee zogen, hätten sich die meisten Gewerbetreibenden am Badeplatz selbst mehr Ausstrahlung erhofft. So wie etwa Hans Haufe, der dort mit seiner Gattin einen Kunstgewerbeladen betreibt, oder Carolin Golla, die Produkte zum Wohlfühlen und Genießen anbietet. Dabei wissen sie wie auch Ungarnspezialist Stefan Lampert, dass in dem Bereich ein Jahr auch kein Jahr sein kann. Vieles müsse sich noch entwickeln.

Genauso sieht das auch Hotelmanager Michael Börner. "Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut", antwortet er auf die Frage, was noch nicht so klappt. Es komme vielmehr darauf an, den Gästen einen nachhaltigen positiven Eindruck vom Hotel und der Region zu bieten. Dann kommen sie auch wieder zur Stippvisite oder zum Rendezvous im Hotel König Albert in Bad Elster.