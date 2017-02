"Ich komme immer wieder gerne in die alte Heimat zurück"

Jazz-Musiker Volker Schlott tritt mit amerikanischer Sängerin in Oelsnitz auf - und das mit einer Botschaft

erschienen am 09.02.2017



Der gebürtige Oelsnitzer Musiker Volker Schlott tritt am Samstag zusammen mit der international anerkannten Sängerin Jocelyn B. Smith auf. Das Konzert in der Katharinenkirche Oelsnitz steht unter dem Motto "Shine A Light". Was sich dahinter verbirgt und welches Licht genau angezündet wird, darüber hat Christian Schubert mit dem 58-jährigen Künstler gesprochen.

Freie Presse: Herr Schlott, Sie sind in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren Konzerten zu Gast im Vogtland gewesen. Am Samstag treten Sie zum ersten Mal mit Jocelyn B. Smith, einer amerikanischen Jazzmusikerin, in Oelsnitz auf. Was dürfen die Zuhörer erwarten?

Volker Schlott: Unser Programm haben wir "Shine A Light" genannt und sind seit einiger Zeit damit auf Tour. Das Besondere daran ist, dass diese Konzerte eine Art Botschafter-Konzerte sind. Die Idee dazu hatte Jocelyn selbst. Es geht darum, mit einem musikalischen Aufruf Themen wie Respekt und Toleranz näher an die Leute zu bringen. Das sind Werte, die heutzutage mehr denn je benötigt werden. Dafür stehen nicht nur der gleichnamige Song, sondern auch die Konzerte.

Wie wird das konkret während des Konzertes aussehen?

Wir wollen, wie bei anderen Konzerten auch, eine speziell angefertigte Kerze anzünden und diese an eine Person aus der Region überreichen, die sich besonders für Dinge einsetzt, die im Zeichen unseres Mottos stehen. Diese Menschen werden somit zu Botschaftern der Shine A Light-Initiative ernannt. Auch die Verantwortlichen des Jugendzentrums Jocketa zählen zu unseren Botschaftern. Die Einrichtung betreut Kinder, deren Eltern nicht in der Lage sind, sie zu erziehen.

Wann haben sich Eure musikalischen Wege gekreuzt, genauer gefragt: Seit wann arbeiten Sie zusammen?

Das war vor 20 Jahren, damals habe ich für Jocelyn an einer Studioproduktion mitgearbeitet. Mittlerweile produziere ich auch ihre Alben. Zu DDR-Zeiten habe ich sie 1987 in der damaligen Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin live erlebt. Da dachte ich mir schon, wie toll es wäre, einmal mit so einer Künstlerin zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit war so weit weg, aber ihre unglaubliche Stimme und Bühnenpräsenz hat mich schon damals sehr beeindruckt. Mittlerweile ist sie erfreulicherweise auch noch meine Lebenspartnerin geworden ist, was in keinster Weise vorauszuahnen war, und wir arbeiten auch abseits der Musik an anderen Projekten.

Welche sind das genau?

Um ein Beispiel zu nennen: Wir arbeiten parallel zur Musik für den gemeinnützigen Verein "Yes We Can" in Berlin. Dieser wurde 2008 von Jocelyn gegründet und sammelt unter anderem Geld für Kinder, die Opfer von Landminen geworden sind. Der Verein ist praktisch unser Baby.

Wie würden Sie die Musik von Jocelyn B. Smith beschreiben?

Sie ist zwar als Jazzmusikerin bekannt, es ist aber total schwierig, sie in eine Schublade zu stecken. Sei es Falco, Harald Juhnke, Udo Jürgens, die Berliner Philharmoniker oder der deutsche Titelsong zum Film König der Löwen, sie hat im Laufe ihrer Karriere mit so vielen Künstlern und in unterschiedlichen Genres gearbeitet, dass sie das musikalisch geprägt hat. Die Musik versteht sie als Element, um Brücken zu bauen, die Menschen zusammenzubringen, egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich. Das kommt auch in ihren Liedern zum Ausdruck.

Sie leben in Berlin, spielen Konzerte in Deutschland und weltweit. Wie wichtig ist es Ihnen, im Vogtland aufzutreten?

Ich komme immer wieder gerne in die alte Heimat zurück. Denn hier habe ich auch noch Verwandtschaft. Als alter Vogtländer habe ich aber auch den Auftrag, hier eine vielfältigere Kultur reinzubringen. Denn ich weiß, dass die Leute hier in der Region dafür offen sind, man muss sie nur von zu Hause rauslocken. Es freut mich, dass es geklappt hat, dass ich mit Jocelyn hier auftreten darf. Ich weiß nicht, ob die Katharinenkirche schon mal eine Jazz- sängerin aus New York zu Gast hatte.

Die Katharinenkirche ist ja schon fast Ihr zweites Zuhause. Weshalb spielen Sie da besonders gerne Ihre Konzerte?

Sie hat einfach eine gute Akustik, die Klänge können sich dort sehr gut entfalten. Außerdem ist sie perfekt für Konzerte in einem intimeren Rahmen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, zu zweit und ohne Band aufzutreten. Jocelyn wird singen und dabei am Klavier spielen, ich begleite sie mit dem Saxophon.

Das Konzert am Samstag in der Katharinenkirche Oelsnitz beginnt 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in allen Shops der "Freien Presse" für 10 Euro zu kaufen.