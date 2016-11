Immer montags wird im Wald nach Zapfen und Nadeln geschaut

Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf den Wald? In einem Revier in Sachsengrund sucht man dazu seit 1993 Antworten.

Von Eckhard Sommer (Text und Fotos)

17.11.2016



Sachsengrund. Dauerregen, Gluthitze, Schneegestöber: Egal, Günter Böhme muss in die Natur und geht in den Wald. Das hat er sein Leben lang gemacht, arbeitete seit 1964 bis zur Pensionierung im Forst. Nun, im Ruhestand, könnte der 67-Jährige zwischen den Bäumen herumstreifen, Vegetation und Tiere beobachten, wenn das Wetter passt. Macht er aber nicht, weil er sich bereit erklärt hat, ehrenamtlich eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Jeden Montag macht er sich auf den Weg in ein 22 Hektar großes Areal im Revier. "Das kenne ich von früher wie meine Westentasche", sagt er, lächelt und zieht die buschigen Augenbrauen hoch. Das Waldgebiet ist eingezäunt, wegen der Tiere, damit sie an den Geräten keine Schäden anrichten können, und auch wegen neugieriger Wanderer, die Unfug treiben könnten.

Dafür werden sie an einer Schautafel informiert, was hinter dem Zaun passiert: An verschiedenen Standorten und mittels diverser Geräte wird seit 1993 eine intensive Umweltbeobachtung vorgenommen. Das passiert in Sachsen in weiteren sieben Gebieten mit unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit.

"Sachsengrund ist in das Monitoring aufgenommen worden, weil der Untergrund typisch ist für das Westerzgebirge. Die Erfassung der Umweltdaten gehört zu einem internationalen Programm, das auf der Genfer Luftreinhaltekonvention von 1985 basiert", erklärt Henning Andreae. Er leitet ein Referat im Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft mit Sitz in Graupa.

Dorthin meldet auch Günter Böhme die von ihm erfassten Daten, die Basis sind für eine Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der Umwelt. So misst er den in Röhren gesammelten Niederschlag und die Lufttemperatur, notiert die Menge von herabgefallenen Zapfen, Nadeln, Holzteilen und Samen in aufgestellten Behältern, erfasst Daten in speziellen Filtern, die Aufschluss über die Konzentration von Luftschadstoffen wie Ammoniak und Stickstoffdioxid geben. "Außerdem kontrolliere ich den Umfang von Bäumen und die Bodenvegetation."

Was mit den Daten passiert, erklärt Hansi Lerche, Leiterin des Forstbezirkes Adorf: "Sie fließen ein in die jährliche Waldzustandserfassung, weil sie Entwicklungstrends für den Waldumbau aufzeigen. Beispielsweise lässt sich daraus ableiten, wie der Zustand des Bodens ist, in welchen Zeiträumen gekalkt wird und wie viel. Das ist ein wirtschaftlicher Faktor." Die in Sachsengrund ermittelten Daten werden auch anderen Waldbesitzern zur Verfügung gestellt.