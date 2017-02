In der "Goldenen Sonne" wird nicht nur gehäkelt und gestrickt

Mit sogenannten "Multi-Kulti-Tagen" startet das Team des Mehrgenerationenhauses am Rudolf-Breitscheid-Platz zum ersten Programm- Höhepunkt des Jahres 2017.

Von Kathrin beier

erschienen am 15.02.2017



Oelsnitz. Japan ist das Land, dem in Oelsnitz in der kommenden Woche größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Vom 22. bis 24. Februar wird im Mehrgenerationenhaus "Goldene Sonne" japanisch gekocht, Kimonos genäht, Origami gefaltet, asiatischer Tee verkostet, die Ikebana-Blumensteckkunst gelehrt und eine Manga-Party gefeiert. Mit diesem Programm für alle Altersgruppen reiht sich die Veranstaltung nach Ansicht der beiden Teamchefinnen Vera Opitz, Koordinatorin der Einrichtung, sowie Cornelia Birkner, Leiterin der Kinder- und Jugendarbeit, gut in das Gesamt- konzept ein.

2010 eröffnete die Volkssolidarität Plauen/Oelsnitz das Mehrgenerationenhaus. Wurde das Angebot zu Beginn eher zögerlich genutzt, so treffen sich dort heute täglich Selbsthilfe- beziehungsweise Kreativgruppen. Jung und Alt finden in dem Haus Angebote für ihre Bedürfnisse und Interessen. "Ich bin so froh, dass die Einrichtung nach etlichen Jahren mit viel Arbeit nun so gut angenommen wird", freut sich Birkner von ganzem Herzen. Von Beginn an suchte die kreative Frau immer wieder nach Ideen. Im Hof entstanden so unter anderem Hochbeete und Stufenbeete, auf denen Kräuter, Obst und Gemüse angebaut werden. Die frischen Lebensmittel werden in der hauseigenen Küche wieder verarbeitet.

"Wir fühlen uns hier richtig wohl und gut aufgehoben", lobt Janet Beyer vom sozialpsychiatrischen Dienst des Landratsamtes Vogtlandkreis, die sich einmal monatlich mit den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe Psychisch Kranke zum Nachmittagskaffee trifft. Gleiches bestätigen die Frauen vom Strick- und Häkelkurs "Tolle Wolle", die sich mit der Vorgängergruppe nahezu die Klinke in die Hand geben. "Oh ja, der Raum Café Sonne ist richtig gut ausgenutzt. Mutti-Kind-Treffen, Kreativwerkstätten für Kinder und Erwachsene, Gruppenbetreuung für Pflegebedürftige finden in der Woche statt. Und am Wochenende ist es sogar möglich, den Raum privat zu mieten", erklärt Opitz.

Im Keller des Hauses ist alles auf die Bedürfnisse der kleinen Besucher eingerichtet. Dart, Tischfußball, Tischtennis, Spielecke - für jeden ist etwas dabei. Etwa 70.000 Euro kostet die Einrichtung im Jahr. Neben dem Eigenanteil der Volks- solidarität unterstützt der Bund mit 30.000 Euro und die Stadt Oelsnitz mit 10.000 Euro. "Ohne diese Gelder könnte das Angebot in der jetzigen Form nicht bestehen bleiben", wissen die beiden Frauen. In diesem Jahr dürfen sich die Oelsnitzer neben den Monatsprogrammen in der Einrichtung zusätzlich auf Höhepunkte wie einen Familientag im August, eine Modenschau, eine Tanzschule, den Tag der offenen Tür mit der Feuerwehr sowie das Lichterfest im Dezember freuen.