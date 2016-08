Innenstadt-Probleme bewegen Oelsnitzer

Die "Freie Presse"-Umfrage "Wie lebt es sich in...?" bringt an den Tag, was Bürger bewegt. In den nächsten zwei Wochen steht Oelsnitz im Fokus.

Von Tino Beyer

erschienen am 20.08.2016



Oelsnitz. Was läuft gut in Oelsnitz und wo gibt es Luft nach oben? Darum ging es bei der Umfrage der "Freien Presse", die zuletzt in der Stadt und Umgebung lief. Die Resonanz auf die Befragung war groß. Viele Bürger haben mitgemacht und Schulnoten verteilt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, lässt aber in vielen Punkten einen Trend erkennen. Etliche Teilnehmer schrieben zudem eigene Gedanken auf. Fünf Erkenntnisse daraus:

Die Innenstadt als Top-Thema: Die Entwicklung des Stadtzentrums in allen Facetten ist für die Bürger das Thema Nummer eins. Leere Geschäfte, mangelnde Sauberkeit, der Wunsch nach einer großen Gaststätte in bester Lage: Alle diese Punkte wurden in den Fragebögen mehrfach angesprochen. Tenor: Zufrieden mit der Entwicklung sind die Wenigsten. Manche schrieben sich sogar den Frust von der Seele.

Voigtsberg-Entwicklung gefällt: Das Schloss hat sich herausgeputzt und die Stadt müht sich sehr, Leben hinter die historische Fassade zu bekommen. Was dort in den vergangenen geschaffen wurde, erkennen die Bürger offenbar an. Die Noten sind hervorragend.

Befriedigender Straßenzustand: Durchschnittliche Noten geben die Umfrageteilnehmer den Straßen in ihrer Stadt. Die "Freie Presse" wird im Rahmen der Aktion deshalb berichten, welche Straßen die Stadtverwaltung mittel- und langfristig noch anpacken will.

Medizinische Versorgung passt: Gute Noten gab es für die Versorgung mit Ärzten in der Stadt. Mehr als die Hälfte kreuzte "gut" oder "sehr gut" an. Wünsche gibt es freilich auch in diesem Bereich. Kinderarzt und Kardiologen fehlen, machten Oelsnitzer aufmerksam.

Stefanie Hertel und die Ehrenbürgerschaft: Immer mal wieder wurde in der Vergangenheit dieser Vorschlag laut. Doch was denken eigentlich die Oelsnitzer darüber? Unter den Umfrageteilnehmern gibt es viele Befürworter. Eine Mehrheit ist jedoch dagegen.