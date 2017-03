Institution in Oelsnitz feiert Geburtstag

Länger ist keine Gaststätte in der Stadt in Familienbesitz als die Altdeutsche Bierstube. Am Montag sind es genau 125 Jahre. Was Inhaber Werner Höhle dazu Besonderes vorhat.

Von Ronny Hager

erschienen am 01.04.2017



Oelsnitz. Wer diese Gaststätte betritt, der taucht ein in Oelsnitzer Geschichte: Die Altdeutsche Bierstube, die am Montag 125 Jahre im Besitz der Familie Ruderisch/Höhle ist, trägt ihren Namen völlig zu recht. Hier erwartet den Gast kein krampfhaft auf alt getrimmter Kitsch, hier gibt es sie tatsächlich noch, die originale Ausstattung. Die wird künftig nicht mehr versteckt, kündigt Inhaber Werner Höhle die Neuerung zum Geburtstag an. Er zieht die weiße Tischdecke weg und streicht fast schon zärtlich über den Tisch: Es sind die Möbel von 1892, von Fachleuten aufgearbeitet und vom Hausherrn mit dem letzten Schliff versehen. Die Tische wollte ihm schon so mancher abschwatzen. Kommt nicht in die Tüte, sagt Werner Höhle. Am liebsten hätte er dazu auch die Nachbauten der originalen Stühle. Denn davon ist gerade noch einer komplett übrig, sagt der Gastwirt.

Noch länger als die Familientradition in Oelsnitz ist der Name Altdeutsche Bierstube. Den nutzte bereits der wohl erste Wirt des Hauses, Clemens Schrage, von dem 1892 Werner Höhles Urgroßvater Robert Ruderisch das Lokal übernahm. Die "Altdeutsche" ist ein Begriff in Oelsnitz, und keiner aus der Familie hat je daran gedacht, einen hipperen Namen zu wählen, weil der in den Ohren mancher nach der Zeit von Opa und Oma klingt. "Warum auch? Der Name klingt gut, sagen viele", erzählt Werner Höhle - übrigens vor allem die weitgereisten Gäste. Bodenständig wie der Name ist auch die Küche: Gutbürgerlich mit regionalem Einschlag. Setzen andere auf Kurzgebratenes mit Pommes oder Kroketten, so punktet Werner Höhle mit Hausmannskost - ohne dabei die Vegetarier zu vergessen. Spätzle kämen ihm nicht in die Pfanne in der "Altdeutschen", sagt der Oelsnitzer, der in Leipzig studierte und sich anderthalb Jahre im FDGB-Heim in Oberwiesenthal seine Sporen verdiente, ehe er in den Familienbetrieb an der Feldstraße einstieg, den seine Mutter Elisabeth insgesamt 48 Jahre und seine Tante Irmgard mehr als 65 Jahre geprägt haben.

Die "Altdeutsche" war ein Wirtshaus der Oelsnitzer Vereine, Gesellschaften und privaten Freundeskreise: Kaum ein Tag verging, an dem nicht eine andere Runde einkehrte, von Burschengesellschaft über die Wanderer bis zur Feuerwehr. Generationen saßen unter den Wandbildern, die der Oelsnitzer Malermeister Bruno Bochmann schuf und die Malermeister Siegfried Holzheimer, ein Freund des Hauses, viele Male wieder auffrischte, zuletzt im Januar 1990: Altes Rathaus, Schloss Voigtsberg, Stadtwappen, das Wichtigste aus Oelsnitz in Worten, dazu die historische Stadtansicht von Wilhelm Dilich 1622 - die Wände der "Altdeutschen" sind eine künstlerische Arbeit und zugleich ein Schaufenster in die Oelsnitzer Vergangenheit.

Doch allein auf Tradition lässt sich keine Zukunft bauen, dies wissen Sabine und Werner Höhle. Als es möglich war, stellten früh Verhandlungen die Weichen für das zweite Standbein des Hauses, das Hotel. Es eröffnete im August 1993 gleich nebenan und ist heute mit 31 Betten in 21 Zimmern in dieser Größenordnung in Oelsnitz allein am Markt. "Mit der Auslastung sind wir sehr zufrieden. Zu 90 Prozent lebt das Hotel von Geschäftsreisenden, größtenteils Monteure, auch Vertreter. Dazu kommen in den Sommermonaten Wanderer, Radfahrer, und seit vier, fünf Jahren wird gepilgert", sagt Werner Höhle. Zusammen mit seiner Frau sowie Aushilfen betreibt er die Gaststätte, im Hotel ist eine gebürtige Kasachin wichtige Stütze für Frühstück und Zimmerservice.

Von den namhaften Besuchern erzählen die Gästebücher. Erhard Mauersberger mit dem Thomanerchor war da, Achim Mentzel ein paar Mal. Florian Silbereisen als junger Bursch ("es war sehr schön und die Verpflegung auch"), Italo-Disco-Star Ryan Paris, Adi vom Kinderfernsehen oder "In aller Freundschaft"-Star Dieter Bellmann. Mit vielen verbinden sich schöne Erinnerungen: An Gunther Emmerlich als Skatbruder, an Magdeburgs Spitzenhandballer um Wieland Schmidt, die als lustig-unkomplizierte Truppe 1986 und 1987 in Oelsnitz zu Gast waren.

Und die Zukunft? Den ewigen Wirt Werner Höhle, der hochbetagt hinterm Zapfhahn steht, wird es nicht geben. "Es gibt Gedanken, die Öffnungszeiten zu verändern", sagt der Wirt - über Mittag ist außer am Ruhetag derzeit stets auf. Doch sonst soll es bleiben, wie es ist - beim Wernesgrüner, das hier seit fast 100 Jahren ohne Seitensprung zu anderen Bieren ausgeschenkt wird.