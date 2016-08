Junge StadtrÃ¤te suchen sich nun eigenen Weg

Junge Stadträte suchen sich nun eigenen Weg

Björn Fläschendräger und Sebastian Stange bilden ab heute die Fraktion Freie Oelsnitzer Bürgerschaft. Was sind ihre Ziele?

Von Ronny Hager

erschienen am 01.09.2016



Oelsnitz. So wie bisher geht es nicht weiter - zu diesem Entschluss sind unabhängig voneinander die Oelsnitzer Stadträte Björn Fläschendräger (36) und Sebastian Stange (25) gekommen. Der eine verließ die Liberale Unabhängige Bürgerschaft, der andere die CDU. Ab heute bilden sie mit der Freien Oelsnitzer Bürgerschaft eine neue, die sechste Ratsfraktion. In Oelsnitz ist es möglich, dass bereits zwei Abgeordnete eine Fraktion bilden können. Fläschendräger: "Wir haben beide zwei Jahre in den Stadtrat hineingeschnuppert und gemerkt, in beiden Fraktionen können wir nichts bewegen. Die Mechanismen sind eingefahren."

Geburtsstunde der neuen Fraktion war ein zufälliges Treffen in einem Oelsnitzer Lokal. Ohne vorherige Absprachen, beteuern Stange und Fläschendräger. Auf die Fahne geschrieben haben sie sich, parteiunabhängig Ansprechpartner für alle zu sein - auch für andere Stadträte. "Die neue Fraktion wird keine Jubelstürme auslösen. Wir bieten unsere Zusammenarbeit an, aber wir biedern uns nicht an", stellt Fläschendräger klar. Vor allem für jüngere Oelsnitzer und junge Familien wollen beide Sprachrohr sein. Denen fehle in der Stadt die Lobby.

Politische Ziele hat die neue Vereinigung auch formuliert: Es sollte schnell neuer Baugrund ausgewiesen werden, damit junge Familien zuziehen. Der rasche Bau der Fußgängerbrücke Hoher Steg sei unverzichtbar, um nicht ein ganzes Stadtviertel fußläufig abzuschneiden. Die Kinderbetreuung in Oelsnitz sei top, könne aber durch flexiblere Betreuungszeiten noch gewinnen. Die Vereinsförderung soll umgestellt werden - weg vom Modell Gießkanne, hin zu projektbezogenen Zuschüssen, bei denen Vereine belegen müssen, was sie mit dem Geld der Stadt umsetzen. Bei der Jugendarbeit wollen Fläschendräger und Stange Angebote stärker überprüfen, verschiedene Träger gegenüberstellen. Neue Schulden lehnt die Fraktion ab.

Fläschendräger und Stange wollen sich vom Fraktionszwang freischwimmen. "Wir haben keine Angst, für die Durchsetzung unserer Überzeugungen anzuecken - auch weil wir nicht unmittelbar höhere politische Ämter anstreben", sagt Fläschendräger. Sich anderen Fraktionen anzuschließen, kam nicht in Frage. "Politik-Hopping ist wie alle halbe Jahr den Arbeitsplatz wechseln", sieht Stange ein Glaubwürdigkeits-Problem. "Dann lieber was eigenes aufbauen." Stange erklärte, er bleibe Konservativer, Fläschendräger will dem Liberalismus nicht abschwören. Die Oelsnitzer leiden unter Parteiverdrossenheit, meint Fläschendräger - und will deshalb mit seinem Fraktionskollegen Kommunalpolitik mehr erklären. Dazu sollen Infoveranstaltungen zu wichtigen Themen dreimal im Jahr dienen.