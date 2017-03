Kartoffelsaison im Frühling: Betrieb liefert tonnenweise Saat

In der Agrargenossenschaft Tirschendorf laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. Eine Investition in neue Technik zahlt sich dabei erstmals aus.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 07.03.2017



Tirschendorf. Bauernregeln haben ihre Tücken, denn sie stimmen oder sie stimmen nicht. Zum Beispiel, wenn sie Erdäpfel betreffen: "Steckst du mich im April, komm ich, wann ich will. Steckst du mich im Mai, dann komme ich glei". In der Agrargenossenschaft Tirschendorf wird darauf nicht allzu viel gegeben. Stephan Kaute, stellvertretender Leiter der Abteilung Pflanze: "Wir beginnen um den 20. April mit der Aussaat. Erfahrungsgemäß passt es dann mit dem Wetter und die Maschinen können auf die Felder."

Bis es soweit ist, bleibt in den Lagerhallen allerdings noch viel zu tun. Seit 14 Tagen herrscht reges Treiben, denn Pflanzkartoffeln für Privatpersonen und Großabnehmer wie Europlant in Lüneburg und Norika in Sanitz/Mecklenburg-Vorpommern müssen sortiert und abgepackt werden. Das Maß für Saatgut liegt zwischen 35 und 55 Millimeter, Übergrößen werden als Speisekartoffeln vermarktet, Untergrößen in der Regel als Futtermittel. Obwohl schon bei der Ernte eine Aussortierung von Steinen, angeschlagenen Kartoffeln und Kraut vorgenommen wird - die "Feinarbeit" muss jetzt erledigt werden. Ein großer Aufwand, denn er passiert per Hand. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Birgit Tag, Frank Schneider und die anderen Mitarbeiter nicht von Kartoffeln träumen würden. Sie sitzen schließlich mit wachem Blick und flinken Händen am Band, während Knolle um Knolle an ihnen vorbeirollt. Die Guten können passieren, die Schlechten und Fremdkörper werden herausgefischt.

Neueste Errungenschaft in der Agrargenossenschaft ist eine moderne Sortieranlage, für die laut Geschäftsführer Wieland Heckel ein sechsstelliger Betrag investiert wurde. Obwohl sich die Anlage noch im Testlauf befindet, hat sie sich schon bewährt. Stephan Kaute: "Unsere alte Anlage hatte einen Durchlauf von zwei bis drei Tonnen pro Stunde. Mit der neuen Anlage schaffen wir sechs bis acht Tonnen. Ich denke, dass wir bis Ende März mit der Gesamtmenge von 2000 Tonnen fertig sind und das Saatgut dann verkaufen können."

Dass die Lagerhalle noch - obwohl schon viel verkauft wurde - bis fast unter die Decke mit Kartoffelcontainern gefüllt ist, liegt nicht zuletzt am letzten Jahr mit rekordverdächtigem Ernteertrag dank optimaler Feuchtigkeit und Wärme. Stephan Kaute: "Wir haben insgesamt 2100 Tonnen von den Feldern geholt, 430 Doppelzentner vom Hektar. Sonst sind 330 bis 350 Tonnen der Durchschnitt." Renner, was die Sorten betrifft, sind in Tirschendorf unter anderem Gala, Adretta, Albatros, Laura und Birgit.