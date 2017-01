Katzendreck: Zahl der Klagen im Vogtland steigt

erschienen am 12.01.2017



Adorf. Die Zahl der Beschwerden über den sogenannten Katzendreckgestank hat sich im Vogtlandkreis binnen zwei Jahren mehr als versechsfacht. Das geht aus einer Antwort der sächsischen Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Janina Pfau hervor. Wurden 2014 noch 27 Meldungen an das Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft gezählt, waren es vergangenes Jahr bereits 171. Darunter waren drei Tage, an denen es mehr als zehn Beschwerden gab.

Die Staatsregierung gibt an, die Verursacher der Belästigung nicht zu kennen und betont, ein belastbarer Zusammenhang zwischen Bürger-Meldungen und Gesundheitsbeschwerden sei "bisher nicht erwiesen". Die Debatte angestoßen hatte Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (SPD), der die vogtländischen Landtagsabgeordneten per Brief aufforderte, sich für die Suche nach Urhebern der Geruchsbelästigungen einzusetzen. (hagr)