Kein Aushängeschild für den Markt: Schneeberge türmen sich

Zweieinhalb Stunden wurde beim Klingenthaler Bürgerstammtisch diskutiert. An Themen fehlte es nicht.

Von Thorald Meisel

erschienen am 13.02.2017



Klingenthal. Rund 40 Einwohner waren am Freitagabend der Einladung von Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) zum inzwischen 11. Bürgerstammtisch ins Rathaus gefolgt. Die angekündigt gewesene musikalische Umrahmung musste krankheitsbedingt ausfallen, soll aber im Mai nachgeholt werden. Zweieinhalb Stunden wurde teilweise sehr emotional diskutiert.

Einheimische Gewerbetreibende: In sehr emotionaler Form warf die Unternehmerin Jaqueline Kleider Bürgermeister Hennig fehlende Unterstützung für einheimische Firmen vor. Hennig wies die Vorwürfe zurück, auch Andreas Günnel vom Bauamt verwahrte sich dagegen. Unternehmer Jochen Wachtler versuchte die Wogen zu glätten: "Die Stadt sollte sehen, dass auch einheimische Firmen zum Zuge kommen". Klingenthals Ortsvorsteher Thomas Ungethüm (CDU) verwies darauf, dass Klingenthal sehr wohl versuche, wo es gesetzlich möglich sei, bei Vorhaben beschränkte Ausschreibungen vorzunehmen.

Winterdienst: Bei dem wachsenden Verkehrsaufkommen und den dazu benötigten Flächen müssen neue Konzepte für den Winterdienst gesucht werden. Der Abtransport von Schnee aus der Innenstadt ist aber sehr kostenintensiv. Hier brauchen die Kommunen Unterstützung durch den Freistaat.

Kurtaxe: 50 Cent zahlen Urlauber pro Tag. Vermieter sehen sich mit dem Vorwurf ihrer Gäste konfrontiert, dass touristische Angebote fehlen. Die Kurtaxe fließt nach den Worten des Bürgermeisters auch in die Loipenpflege. Zwischen 10.000 und 12.000 Euro investiert Klingenthal allein dort. "Wir brauchen mehr Angebote für Gäste", betonte auch Peter Meisel, der Vorsitzende des Klingenthaler Wandersportvereins.

Straßenbau: Wie geht es mit dem Straßenbau weitergeht, bewegt die Anwohner vom Bärenloch und dem Krummen Weg. Die Sanierung vom Bärenloch war 2016 geplant, aber das Geld reichte nicht. Ein grundhafter Ausbau des Krummen Weges, wo laut Jochen Wachtler fünf Firmen ihren Sitz haben, scheint kaum noch möglich. Für das Bärenloch kündigte Bürgermeister Hennig einen Vor-Ort-Termin mit den Bürgern an. Von den rund 70 Kilometern kommunaler Straßen sind knapp 60 sanierungsbedürftig.

Oberschule: Ob sich mit dem neuen sächsischen Schulgesetz Chancen für die Rückkehr einer Oberschule nach Klingenthal bieten, wollte Ines Seemann wissen. Die Stadt verfolge das Ziel weiter, sagte der Bürgermeister. Eine einzügige Oberschule sei im Komplex auf dem Amtsberg möglich, ob in eigener Regie oder als Außenstelle der Seminarschule Auerbach. Um den Schulhort nicht verlegen zu müssen, wäre ein Anbau von vier bis sechs Klassenzimmern nötig. Der Stadtrat hat sich dazu bekannt. In den nächsten zwei bis vier Jahren sei dazu eine Entscheidung zu erwarten. Finanziert werden müsste der Anbau über Kreditaufnahme. Klingenthal will auch das in Trägerschaft des Vogtlandkreises befindliche Skigymnasium wieder in die Verantwortung der Stadt übernehmen. Derzeit ist es eine Außenstelle des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz.

Politesse: Seit Freitag ist in Klingenthal wieder eine Politesse im Einsatz. Es handelte sich um eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, die jetzt in einer Firma beschäftigt ist, und für die Stadt auf 450-Euro-Basis tätig ist. Bürgermeister Hennig hatte das Projekt beim Stammtisch im November vergangenen Jahres angekündigt.

Straßenbahnwagen: Für die beiden Wagen der ehemaligen Klingenthaler Straßenbahn, die als Erinnerung am früheren Bahnhof stehen, inzwischen aber beschmiert sind und eingeschlagene Scheiben aufweisen, soll nach Gesprächen mit dem Eigentümer im Frühjahr eine Lösung gefunden werden. Für die Wagen gibt es einen Interessenten.