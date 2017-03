Kindesvergewaltiger soll in Sicherungsverwahrung

Weil er für Frauen und Kinder extrem gefährlich ist, soll der Serientäter Thomas S. auch nach Verbüßen seiner Strafe nicht wieder auf freien Fuß.

Von Jens Eumann

erschienen am 10.03.2017



Zwickau/Zwota. Mit starrem Blick ins Leere ließ Thomas S. am Zwickauer Landgericht am Donnerstag das Urteil der Zweiten Großen Strafkammer über sich ergehen. Neuneinhalb Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung, schweren sexuellen Missbrauchs, schwerer Vergewaltigung und Körperverletzung mit einem Kind als Opfer. Nach Verbüßen der Strafe verbleibt er zunächst in Sicherungsverwahrung, zum Schutz der Allgemeinheit.

Wie der Vorsitzende Richter ausführte, ist und bleibt der Mann, der im Jogginganzug zusammengesunken an der Anklagebank stand, für Frauen, junge Mädchen und Kinder extrem gefährlich. In Freiheit werde Thomas S. mit größter Wahrscheinlichkeit weiter Straftaten begehen. Seine "sadistische Veranlagung" gewinne immer wieder die Oberhand und bringe ihn dazu, Gewaltfantasien in die Tat umzusetzen.

In dieser Einschätzung unterschied sich das Urteil diametral von jener der psychiatrischen Gutachter, die Thomas S. im Februar 2015 aus dem Maßregelvollzug im niedersächsischen Moringen entlassen hatten. Sie hielten ihn für geheilt.

Der Kfz-Mechaniker, der seit seiner Jugend immer wieder Frauen oder Mädchen überfallen und vergewaltigt oder schwer missbraucht hatte, verbrachte bereits über 25 seiner 48 Lebensjahre in Haft oder Maßregelvollzug. Als man ihn 2015 entließ und er in den Wohnort seiner Frau, ein Dorf nahe Nürnberg, zog, habe er sich zwar zunächst sozial eingeordnet. Doch bereits nach Monaten seien die sexuellen Gewaltfantasien wieder aufgekommen, berichtete der Richter in der Urteilsverkündung von S.' Aussage in dem nicht öffentlich verhandelten Verfahren. Zweimal nach seiner Entlassung hatte Thomas S. bereits Tatpläne gefasst, aber nicht vollendet, ehe er am 21. Juni 2016 - mit einer Handfessel und einem Messer ausgerüstet - in seinem Chevrolet ins 200 Kilometer entfernte Vogtland aufbrach. Das 13-jährige Mädchen, das ihm auf dem Nachhauseweg von einem Schulausflug zufällig über den Weg lief, kam ihm als Opfer gerade recht. Er bedrohte das Kind mit dem Messer, sperrte es in den Wagen, fesselte es und fuhr mit ihm auf den entlegenen Hüttenbachweg am Wald. Dort begann für das Kind auf dem Rücksitz eine achtstündige Tortur. Danach drohte Thomas S. mit dem Messer, ja keine Anzeige zu erstatten. Stattdessen trafen wenig später aber jene Polizisten am Tatort ein, die nach dem von den Eltern als vermisst gemeldeten Kind suchten.

Er habe sogar erwogen, das Kind zur Verschleierung seiner Tat zu töten, davon aber Abstand genommen, räumte S. im Prozess ein, in dem er nach Einschätzung der Nebenklage-Anwältin so etwas wie Reue gezeigt habe. Strafmildernd werteten die Richter aber nur, dass S. auch im Prozess geständig blieb und seinem Opfer so eine Aussage ersparte, denn die psychischen Folgen des Verbrechens seien für Kind und Familie ohnehin noch gar nicht absehbar. Über die Strafe hinaus erlegten die Richter dem Täter auf, ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro an die Familie zu zahlen.