Kirche Eichigt: Wandmalereien aus der Spätgotik entdeckt

Der Vorraum birgt einen Schatz: Die Restauratoren Sandra Finsterbusch und Jens Wirth holen ihn Stück für Stück wieder ans Licht.

Von Ronny Hager

erschienen am 01.12.2016



Eichigt. Dass Eichigts Katharinenkirche ein Kleinod ist, wussten bisher zumindest Insider. Doch der Bau ist ein viel größerer Schatz, als bislang angenommen. Das steht fest, nachdem die Restauratoren Sandra Finsterbusch und Jens Wirth im Vorraum eine Ölberggruppe, Heiligendarstellungen und Schmuckwerk freigelegt haben. Die Wandmalereien stammen aus der Spätgotik. "Sie sind ein schöner Spiegel der Zeit zwischen 1450 und 1500", sagt Jens Wirth. Vergleichbares gibt es nach seinen Worten im Vogtland nur in der Martinskirche Thossen - selbst sachsenweit ist das eher selten.

Seit August sind die Restauratoren regelmäßig im Auftrag der Dreieinigkeits-Kirchgemeinde in Eichigt - vor allem als Notsicherung, weil der Sockel im Vorraum stark beschädigt ist. Dass hier mit Malereien zu rechnen ist, wussten die Restauratoren von früheren Untersuchungen. Der Umfang und der bisweilen sehr gute Erhaltungszustand überraschte sie aber. "Es ist eine schöne, total spannende Arbeit", schwärmt Sandra Finsterbusch vom Freilegen. An der Hauptwand gegenüber dem ursprünglichen Kircheneingang kommen Gesichter und Details ans Licht, nebenan, wo weniger tief gemalt wurde, ist manches noch in Fragmenten da. Nun, da viel mehr Malerei sichtbar wurde, Arbeiten an der fragilen Decke noch bevorstehen, geht es um die weitere Finanzierung der Arbeiten. Es soll sich um Fördermittel bemüht werden, Spenden sind vollkommen - es braucht Geld, wenn es weitergehen soll.

Aus Sicht der Restauratoren ist es sinnvoll. Den auch die Seitenwände sind geschmückt. Neben der äußeren Tür wird der Heilige Andreas sichtbar, neben dem romanischen Portal, wie der älteste Teil der Kirche aus dem 13. Jahrhundert, taucht die Heilige Katharina auf, die Schutzpatronin der Kirche. "Vielleicht finden wir ja noch eine Jahreszahl oder eine Widmung", deutet Jens Wirth auf die Inschrift im Portal. An der Decke rechnen die Restauratoren mit der Darstellung eines Himmelsgewölbes mit Sternen. All das soll nicht, wie immer wieder geschehen, überstrichen und überputzt werden, sondern für die Öffentlichkeit sichtbar sein. Bis dahin ist es noch ein längerer Weg. Das Freilegen, Schließen der Risse und Hohlstellen ist eine Arbeit, die Vorsicht bedarf. Über den Winter sollen die freigelegten Malereien nun erstmal austrocknen.