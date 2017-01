Kirchenbezirke im Vogtland fusionieren

Die Trennlinie der Ephorien verläuft derzeit genau durch das obere Vogtland. Mit dem Ruhestand von Auerbachs Superintendent strebt die Landeskirche eine Veränderung an.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 20.01.2017



Oelsnitz/Klingenthal. Zwar hat die Landessynode das entsprechende Fusionsgesetz noch nicht verabschiedet, aber dass die zwei separaten vogtländischen Kirchenbezirke Auerbach und Plauen bald Geschichte sein werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Grund: Laut Prognosen werden beide Kirchenbezirke bis ins Jahr 2040 über die Hälfte ihrer aktuellen Anzahl von Gemeindegliedern verloren haben. Zählte 2015 der Auerbacher Bezirk noch 20.966 Gemeindeglieder und der Plauener noch 38.350, sollen es in 13 Jahren lediglich 9390 beziehungsweise 18.560 sein.

"Weder Auerbach noch Plauen könnten allein so existieren", sagt Otto Guse. Der Auerbacher Guse ist Präsident der Landessynode und in dieser Funktion automatisch auch Mitglied der Kirchenleitung in Sachsen. Und diese hatte Ende 2016 entschieden, dass Rudolf Hesses Superintendenten-Stelle nicht wieder besetzt wird. Guse: "28.000 Gemeindeglieder ist die Größe, die ein Kirchenbezirk stabil braucht."

Rudolf Hesse, seit 1997 Superintendent des Kirchenbezirks Auerbach, scheidet am 1. Februar altersbedingt aus seinem Amt. Außer der Mitteilung, dass es für ihn keinen Nachfolger gibt, will er sich zu der damit bevorstehenden Umstrukturierung nicht weiter äußern.

Otto Guse geht davon aus, dass die Landessynode noch dieses Jahr ein Gesetz verabschieden wird, in dem die Fusion geregelt wird. Bis zum Zeitpunkt der Umsetzung könne es ein bis drei Jahre dauern. Die Superintendentin des Plauener Kirchenbezirkes geht davon aus, dass es 2019 werden wird. "Gemeindepädagogik, Kirchenmusik und Jugendarbeit: Die Fusion wird auf mehreren eine neue Struktur nach sich ziehen", sagt Ulrike Weyer. Sie geht zudem davon aus, dass es zu einer Stellenreduktion kommen wird. "Das ist die logische Folge. Weniger Gemeindeglieder bedeuten weniger Steuereinnahmen und damit Einsparzwang", sagt sie.

Joachim Otto, CDU-Stadtrat in Auerbach, bedauert, dass Hesses Stelle nicht neu besetzt wird und bangt um die Zukunft von Auerbach als kirchenmusikalisches Zentrum. "Wichtig ist, dass die Stelle des Kirchenmusikdirektors in Verbindung mit der A-Kantorenstelle in der Kirchgemeinde hier erhalten bleibt", sagt er. Auerbachs Kirchenmusikdirektor Ulrich Meier relativiert: Die Funktion als kirchenmusikalisches Zentrum hänge nicht zwingend am Amt des Kirchenmusikdirektors. Synodalpräsident Otto Guse betont, dass der Fusion eine Gleichrangigkeit beider Kirchenbezirke vorausgesetzt wird. Das bedeute: "Beide müssen gemeinsam auf Augenhöhe verhandeln", sagt er. Das könne das Gesetz nicht regeln.