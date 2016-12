Kleinste Modellbahnanlage im alten Fernsehgerät neu gestaltet

Der Obervogtländische Modelleisenbahnclub präsentiert am Wochenende in Adorf auf über 250 Quadratmetern Fläche seine Anlagen. Es gibt viel Neues zu entdecken.

Von Steffen Adler

erschienen am 08.12.2016



Adorf. Zum Weihnachtsmarkt am Wochenende öffnet auch die traditionelle Ausstellung des Obervogtländischen Modelleisenbahnclubs ihre Pforten. Auf über 250 Quadratmetern Ausstellungsfläche, verteilt auf zwei Etagen, werden fünf vereinseigene große Modellbahnanlagen in allen heute üblichen Spurweiten präsentiert. Dabei hat jede der Anlagen ihren besonderen Reiz.

Interessant sind die ständig wechselnden Zugfolgen, die in den kleinen, mit vielen Details liebevoll ausgestalteten Landschaften unermüdlich auf Reise gehen. Jedes Jahr überraschen die 24 Modelleisenbahnfreunde des Vereins ihre Besucher zudem mit Neugestaltungen, Umbauten und Auffrischungen ihrer Anlagen. "Auf unserer H0-Stadtanlage wurde ein neuer Spielplatz errichtet, eine Oberleitung aufgebaut und der große Fernsehturm hat einen attraktiven Unterbau und einen neuen Platz als Blickfang erhalten", berichtet Vereinsvorsitzender Hans-Ulrich Puggel. Außerdem können die Besucher unter anderem auch eine Baustelle mit fleißigen Arbeitern entdecken und selbst per Knopfdruck den geräuschvollen Presslufthammer in Gang setzen.

Gleiches gilt auch für die Z-Anlage mit einer Spurweite von 6,5 Millimetern, die kleinste Modellbahnanlage des Vereins. Sie wurde 1999 im Gehäuse eines alten Röhrenfernsehers errichtet und stellt als einzige Anlage eine Winterlandschaft dar. Diese vor allem bei den Kinder sehr beliebte Modelleisenbahn können die jüngsten Ausstellungsbesucher selbst als Lokführer in Fahrt setzen. "Im vergangenen Jahr ging sie während der Ausstellung kaputt", sagt Hans-Ulrich Puggel und ergänzt: "Nun läuft alles wieder und die gesamte Anlage ist außerdem völlig neu gestaltet." Komplett fertig gestellt ist nun auch die imposante Zahnradbahn, die nun in einen neu errichteten Bahnhof in der Bergstation einfährt.

Immer wieder können die Besucher jedes Jahr neue Details entdecken. So wurde in den vergangenen Wochen auch die Schmalspurstrecke neu gestaltet - an einer wasserführenden Anlage mit See und Staumauer ist nun auch ein ganzer Campingplatz beheimatet. Jedes Jahr investieren die Vereinsmitglieder sehr viele Zeit in ihre sehenswerten Anlagen und lassen ihrer Phantasie freien Lauf. So entstehen wunderschöne Landschaften, Streckenabschnitte und Stadtbilder.

Geöffnet ist die Modellbahnausstellung am Markt 35 b in Adorf am Samstag und Sonntag, 9.30 bis 17.30 Uhr und am 28. und 29. Januar sowie am 4. und 5. Februar 2017 jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr.