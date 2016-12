Klingenthal: Vogtländerin zu rabiat - Bundespolizei fesselt mutmaßliche Ladendiebin

erschienen am 28.12.2016



Klingenthal. Die Bundespolizei hat am Dienstagabend eine 36-Jährige aus dem Vogtland fesseln müssen. Sie hatte sich in der Dienststelle der Bundespolizei gegen ihre Gewahrsamnahme gewehrt und nach den Polizisten getreten. Die Beamten waren zuvor bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Geschäftsinhaberin und der 36-Jährigen am Klingenthaler Kreisverkehr eingeschritten. Die 36-jährige Frau soll in einem Bekleidungsgeschäft versucht haben, eine Jacke zu stehlen. Die Bundespolizei übergab den Fall an die Landespolizei in Auerbach. Die Frau wurde am Abend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (fp)