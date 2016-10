Klingenthaler Erfindung soll Lyra tragen

1965 wurde für die Akkordeonindustrie ein spezielles Wachs entwickelt. Andreas Schertel stellt es nach dem altem Rezept wieder her.

Von Thorald Meisel

erschienen am 25.10.2016



Klingenthal. Es ist eine ungewöhnliche Duftmarke, die sich in der Werkstatt von Lisa Köhler und Andreas Schertel ausbreitet, wenn alle Zutaten im Topf sind, und sich bei einer Temperatur von gut 130 Grad Celsius vermischen.

Dr. Hans Hoyer weiß, was die Besonderheit der Klingenthaler Wachsmischung ausmacht, schließlich war er 1965 maßgeblich an der Entwicklung beteiligt: Reines Bienenwachs und Kolophonium, ein aus Fichten- und Kiefern gewonnenes Harz. Dazu Ozokerit und Ceresin, das durch Trockendestillation aus Kohle gewonnen wird, außerdem Venezianisches Terpentin und Leinöl. Das alles ergibt eine Mischung, mit der im Akkordeon die Stimmplatten auf dem Stimmstock befestigt werden, quasi das Herzstück des Instruments. Aufleimen nennt man diesen Arbeitsschritt.

"Wir haben damals viele Versuche unternommen, bis wir die richtige Mischung gefunden hatten", erzählt Dr. Hans Hoyer. Er war seinerzeit im Labor der Klingenthaler Harmonikawerke tätig. "Wir arbeiteten eng mit einer kleine Firma in Weida zusammen - Haefele, ein Hersteller von Schuhkrem", erinnert er sich. Das Kolophonium bezog man von der Pechsiederei Eich.

Es ist die Zusammensetzung, die das Klingenthaler Wachs so besonders macht. Das Terpentin sorgt für die nötige Weichheit, Ceresin ist ein sogenannter Dichtmacher, Kolophonium ist ein Füllstoff, das reine Bienenwachs sorgt für die honig- gelbe Farbe. "Das Ozokerit und das Ceresin kann man nicht aus jeder Braunkohle gewinnen, das hängt von deren Zusammensetzung ab", so Dr. Hoyer. Was die Klingenthaler verwendeten, stammte aus einer kleinen Grube in Thüringen.

Als das Wachs entwickelt wurde, fanden im Akkordeonbau noch durchweg Stimmstöcke aus Holz Verwendung. Als ab 1968 Plaste- stimmstöcke Verwendung fanden, war deren Oberfläche zunächst für das Wachs zu glatt. Deshalb wurden sie mit einer Zwischenschicht aus Nitrolack mit Sägespänen versehen.

Dieser Erfindergeist fasziniert Andreas Schertel, seit er mit Klingenthaler Akkordeons zu tun hat. Der Franke, der kurzzeitig Geschäftsführer der Harmona Akkordeon GmbH war, setzt viel daran, das Klingenthaler Know how des Akkordeonbaus zu erhalten. Deshalb hatte er auch die Idee mit dem Wachs. Das wurde zuletzt in der Schaumanufaktur der Beschäftigungsgesellschaft hergestellt. Die machte 2010 dicht.

Fast 90 Minuten dauert es, bis in dem 10-Liter-Topf alle Zutaten verarbeitet und unter regelmäßigem Umrühren erhitzt sind. Dann wird das Wachs in Formen gegossen - Würfel zur Verarbeitung für den Akkordeonbau, Streifen für Lötarbeiten. Einen Tag härtet das Wachs in den Formen aus, dann kann es verpackt und verschickt werden.

Aktuell dient die Produktion dem Eigenbedarf in der Reparaturwerkstatt, die inzwischen Kunden bis in die Schweiz hat. Andreas Schertel denkt aber schon weiter, und würde mit dem Wachs für Betriebe und Reparateure ein zusätzliches Standbein schaffen. Anbieten würde er es mit der Klingenthaler Lyra. Aus Sicht von Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) eine gute Idee. Hennig will deshalb in den nächsten Tagen der Gemeinschaftswerkstatt einen Besuch abstatten.