Klingenthaler eröffnen Super-Weihnachtswochenende im oberen Vogtland

erschienen am 26.11.2016



"Wir tragen das Licht ins Tal" - unter diesem Motto wurde unter Federführung des Gewerbe-, Handels- und Tourismusvereins gestern Abend in Klingenthal die Adventszeit eingeläutet. Punkt 18 Uhr erstrahlten 22 Kerzen auf der Eisenbahnbrücke (links), die der größte Lichterbogen in Sachsen ist. Mit vielen Lampions setzte sich ein Zug von großen und kleinen Schaulustigen in Richtung Marktplatz in Bewegung. Dort wartete schon die Pyramide auf das Anschieben. Zuvor erfreute der deutsch-tschechische Chor aus Klingenthal und Graslitz die Besucher und stimmte mit dem Posaunenchor Sachsenberg auf die Weihnachtszeit ein. Organisiert vom Wandersportverein und dem VSC Klingenthal trugen Kinder das festliche Licht auf den Marktplatz. Pfarrer Andreas Türpe fand würdige Worte für die Geburt von Jesus Christus. (eso)