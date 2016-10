Kultur-Ereignis der Superlative

Es sind Festspiele nach den Festspielen: Im König-Albert-Theater zeigt das Gymnasium Markneukirchen ab heute wieder, was mit Schülern alles möglich ist. 14 ausverkaufte Vorstellungen stehen an. Vor und hinter den Kulissen steigt das Fieber.

Von Eckhard Sommer (Text und Fotos)

erschienen am 15.10.2016



Bad Elster/Markneukirchen. Alles ist groß: Anspannung, Vorfreude, Aufwand. Für die Akteure sind die monatelangen Proben Vergangenheit - ab heute gilt es auf der Bühne. Wer eine der begehrten Karten ergattern konnte, kann sich glücklich schätzen - die Vorstellungen sind ausverkauft. Viel Vorschusslorbeer also und bei "Amerika" ist es auch nicht anders zu erwarten. Bei jedem der bisherigen 14 Musicals von "Die Rapper gegen Elvis" (1994) bis "Kolumbus" (2014) hat das musische Profil des Gymnasiums Markneukirchen die Latte der eigenen Ansprüche und der Erwartungen Stück um Stück höher gelegt und immer sind Schüler "nachgewachsen", die sie erfüllt haben.

In diesem Jahr wurde die gewiss nicht geringe Kapazität des König-Albert-Theaters erreicht. Im Vorfeld hatten sich so viele Schüler um die Chormitwirkung bei "Amerika" beworben, dass der Platz auf der Bühne für alle nicht ausgereicht hätte. Deshalb eine Neuerung, wie sie angesichts der vielen Aufführungen schon bei Doppelbesetzungen der Solistenrollen praktiziert wird: der Chor wurde geteilt. Was im Gegenzug bedeutete: noch mehr Proben, noch mehr Kostüme, noch mehr Abstimmung. Aber nicht weniger Engagement, denn wer bei einer Aufführung nicht auf der Bühne steht, hat einen Einsatz als Programmverkäufer oder an der Garderobe.

Es sind nicht nur jene, die "Amerika" tragen, weil sie im Scheinwerferlicht stehen, weil sie singen, tanzen und spielen. Oder jene, die für Einstudierung und Leitung den Hut aufhaben. Rund 20 Schüler sorgen im Hintergrund, im wahrsten Sinne des Wortes im Dunklen, dass auch das Jubiläums-Musical ein Erfolg wird. Beispielsweise Konrad Schreier, Saxofonist in der Band. Er gehört zu jenen, die ungesehen im Orchestergraben sitzen, und dennoch: "Ich habe schon bei 'Kolumbus' mitgemacht, war da in der Requisite. Ich wollte mich aber auch mal in einem anderen Bereich einbringen. Die vielen Proben vorher, jetzt die Aufführungen - das ist schon sehr anstrengend, aber es macht einfach Spaß, mit so vielen anderen ein Musical auf die Beine zu stellen." Oder Tina Trümpler, die zum Team Requisite gehört, mit anderen im Hintergrund werkelt: "'Amerika' ist das erste Musical, bei dem ich unbedingt mitmachen wollte. Als Sängerin, Schauspielerin oder Tänzerin bin ich nicht so begabt. Handwerkliches liegt mir eher. Wir haben viele Sachen besorgt, selbstgebaut oder selbstgenäht." Das Musical lebt von der Musik, den Tänzen, dem Gesang. Für den guten Ton sorgt unter anderem Phillip Ray Körner am Mischpult. Er schwärmt vom Musical: "Ich bin im Frühjahr deswegen vom Gymnasium in Klingenthal nach Markneukirchen gewechselt. Hier kann ich mich mit meinen Interessen einbringen, in dieser Richtung sehe ich meine berufliche Zukunft."