Markneukirchen: Einbrecher stehlen mehrere Dutzend Butterstollen

erschienen am 04.11.2016



Markneukirchen. Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh in eine Markneukirchener Bäckerei eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie aus dem Gebäude an der Bismarckstraße eine Gebäckfüllmaschine und mehr als zwei Dutzend Butterstollen im Wert von 1000 Euro. Der Sachschaden blieb gering.

Unter Telefon 03741 140 sucht die Polizei Zeugen. Wer hat vor Ort verdächtige Personen zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, gesehen? Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes geben? (fp)