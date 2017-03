Markneukirchen: Radmuttern an VW gelockert

erschienen am 09.03.2017



Markneukirchen. Unbekannte haben am Mittwochfrüh in Markneukirchen die Radmuttern am Vorderrad eines VW New Beetle gelockert. Das Fahrzeug war auf einer Freifläche an der Schulstraße gegenüber der Feuerwache abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 18-jährige Fahrerin bemerkte den Eingriff während der Fahrt und konnte den Pkw wieder zum Stillstand bringen, bevor es zu einem Unfall kam.

Die Plauener Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03741 140. Die Tatzeit lag den Angaben nach zwischen 7.15 und 9.15 Uhr. (fp)