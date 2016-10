Markneukirchener Kreisverkehr erhält ein Kunstwerk aus Noten

Die Stadträte haben nach langer Debatte zur Gestaltung der Mittelinsel entschieden. Drumherum soll es farbenfroh werden.

Von Ronny Hager

erschienen am 29.10.2016



Markneukirchen. Es ist vollbracht: Die Insel im neuen Kreisverkehr in Markneukirchen wird ein Kunstwerk schmücken, dass sich am Entwurf einer Notenspirale orientiert. Dafür hat sich eine Stadtratsmehrheit am Donnerstagabend nach intensiver Debatte entschieden. Neun Abgeordnete votierten für diesen Entwurf. Er setzte sich klar gegen die Ideen Würfel mit Instrumenten und Bronzefigur (je drei Stimmen) und Rieseninstrument (eine Stimme) durch. Ein Abgeordneter war gegen alle Vorschläge, einer enthielt sich.

Das Kunstwerk wird erst 2017 entstehen - der Kreisverkehr selbst ist vom Straßenbau her fertig, Arbeiten sind noch an Fußwegen, Fugen, Böschungen und Treppe nötig. Als Eröffnungsdatum ist der 5. Dezember im Gespräch. Dennoch wollte Bürgermeister Andreas Rubner (parteilos) die Entscheidung zur Gestaltung nicht weiter vertagen. Die Entwürfe dazu waren vor einer Woche im Amtsblatt vorgestellt worden - eine ganze Reihe Bürger sagten ihre Meinung dazu. Auch das grundsätzliche Nein war darunter, wie von Breitenfelds Ortsvorsteher Maximilian Dick. "Ich gebe zu bedenken: Es gibt an allen Stellen im Stadtgebiet und den Dörfern offene Baustellen, wo das Geld sinnvoller eingesetzt würde, bevor man sich an künstlerische Freiheiten wagt", riet er von einer möglichen Ausgabe zwischen 20.000 und 25.000 Euro generell ab.

Für die meisten Abgeordneten stand das aber nicht zur Debatte - es sei ja entschieden worden, hier etwas hinzubauen. "Bei dem, was von den Bürgern bei uns ankam, ging das Votum eindeutig in Richtung Spirale", sagte Sigrid Schmidt (CDU). Alles, was kleiner sei als 1,20 Meter, sei aber für Autofahrer, die in neun Meter Entfernung die Insel umrunden, kaum erkennbar, gab Landschaftsplanerin Sandra Momsen aus Jocketa zu bedenken. "Eine große Spirale sieht für mich aus wie ein großer Tannenbaum", warf André Worbs (Freie Wähler) ein. Walter Voigt (CDU) riet, für das Kunstwerk Sponsoren aus der Musikindustrie zu suchen. Die Spirale steht auf einen Sockel auf gelbem Granit in dem das Wort Musikstadt zu lesen sein wird.

Schneller als für das Kunstwerk entschieden sich die Stadträte, wie die Insel drumrum gestaltet werden soll. Sandra Momsen hatte verschiedene Vorschläge vorgestellt. Ausgewählt wurde einstimmig ein Modell mit Rosen in rot und weiß sowie Pflasterflächen - mit Blick auf Kosten und Pflegeaufwand. Für die Flächengestaltung, die noch dieses Jahr über die Bühne geht, sind 10.000 Euro in den Baukosten enthalten. Im Umfeld des Kreisels will Sandra Momsen ebenfalls Rosen, Spireen-Sträucher, eine große Linde sowie einer Gruppe dreier kleiner Ahornbäume pflanzen. Diese haben buntes Laub und sollen Richtung Breite Straße Farb-Akzente setzen. Nicht Teil der Gestaltung ist indes der Erdhügel an der Plauenschen Straße, auch als "Elefantengrab" bekannt.