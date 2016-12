Mehr Beamte: Polizei stockt in Oelsnitz auf

Nach dem Rückzug jetzt die Rückkehr: Im Polizeiposten Oelsnitz zieht wieder mehr Leben ein. Das obere Vogtland profitiert zudem von einer weiteren neuen Einsatztruppe.

Von Tino Beyer

erschienen am 13.12.2016



Oelsnitz. Die Polizei wird im neuen Jahr den Standort Oelsnitz stärken. Die Anzahl der Beamten soll von jetzt drei auf fünf aufgestockt werden. Ein neuer Bürgerpolizist beginnt im Januar seinen Dienst, ein weiterer im März. Darüber informierte Polizeisprecher Oliver Wurdak auf Anfrage. Derzeit gibt es am Polizeistandort Oelsnitz einen Bürgerpolizisten und zwei Beamtinnen, die im Innendienst arbeiten. Die stärkere Präsenz in Oelsnitz gewinnt die Polizei durch interne Personal-Verschiebungen im Revier Plauen. "An der Struktur ändert sich nichts", sagt Wurdak. Die offizielle Bezeichnung für Oelsnitz wie auch Bad Elster laute "Polizeistandort".

Mit der stärkeren personellen Präsenz in Oelsnitz reagiert die Polizei auf Kritik, die seit einer Strukturreform vor einigen Jahren nie richtig verstummt ist. Zwei Kernpunkte haben Bürger immer wieder angemahnt: Erstens: Die Beamten sind oft zu weit weg. Und zweitens: Ansprechpartner vor Ort fehlen. Beide Ärgernisse sollen jetzt ein für alle Mal abgestellt werden, macht Oliver Wurdak deutlich. Ziel sei es, Kontinuität zu schaffen. "Gerade die Bürgerpolizisten sollen sich auch vor Ort auskennen", so der Polizei-Sprecher. Eine gewisse Bekanntheit der Beamten in der Bevölkerung sei wünschenswert. "Auch der Kontakt zu Behörden und Gewerbetreibenden vor Ort soll gepflegt werden", sagt Wurdak. Worte, die auch der Oelsnitzer OB Mario Horn (CDU) gerne hört. "Das ist im Sinne der Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt natürlich eine gute Entwicklung", so Horn.

Neben Oelsnitz gehört Bad Elster zum Plauener Revier. Vier Beamte, davon zwei Bürgerpolizisten, kümmern sich um das Geschehen in Bad Elster, Bad Brambach, Adorf und Markneukirchen. Sie sind vorrangig tagsüber im Einsatz, so Oliver Wurdak.