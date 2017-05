Meiler entzündet: Muldenberg freut sich auf das Flößerfest

erschienen am 23.05.2017



Vor dem Flößerfest am Donnerstag und der 425-Jahr-Feier am Sonnabend raucht in Muldenberg der Meiler. Jens Littwin, Frank Günther und Jürgen Görner (von links) vom Flößerverein Muldenberg haben ihn entzündet. Keine Minute lässt der Flößerverein Muldenberg seinen Meiler am Dorfplatz aus den Augen. Beim Wacheschieben wechseln sich die Mitglieder ab. Pünktlich zum Jubiläumsfest soll die Kohle im Bauch des gut zweieinhalb Meter hohen Bauwerkes fertig sein. Zunächst musste ein sogenannter Quandel aufgestellt werden, der zum Zünden dient. "Das sieht aus wie eine befüllte Esse", erklärte Jens Littwin, einer der beiden Baukoordinatoren. Kaum war der Zündschacht verlegt, kam die sogenannte Kohleplatte an die Reihe: schräg aufgestellte Holzscheite, darüber eine Heuschicht und obenauf frischer, mit Kohleklein durchmischter Mutterboden. Zu guter Letzt werden noch Zuglöcher gestochen.

Feingefühl, ein guter Blick und Erfahrung sind vonnöten, um tatsächlich Holzkohle zu produzieren. "Wir müssen den richtigen Zeitpunkt abpassen, dass nicht zu viel Glut in der Mitte ist. Sonst kann anderes Holz da drin auch wegglühen", sagte Vereinsvize Jürgen Görner. (dien)