Mensch und Tier trotzen dem Tauwetter

Es waren schwierige Bedingungen für alle am Wochenende beim 29. Schlittenhunderennen in Hammerbrücke. Trotzdem kamen hunderte Gäste den Hunden ganz nah.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 20.02.2017



Hammerbrücke. Es stand auf der Kippe, aber die Waage hat sich dann doch zur TSG Bau Hammerbrücke geneigt. Besser gesagt: Die Organisatoren um Claus Seidel haben selbst dafür gesorgt. Am Samstag war an ihren kleinen Augen und den Ringen darunter zu erkennen, dass sie einige schlaflose Nächte hinter sich hatten. Darauf zu hoffen oder gar jemanden um Hilfe anzuflehen, dass die Piste durch den Wald Richtung Schneckenstein hält, weil es an den Tagen zuvor geregnet hatte - dabei beließen sie es nicht. Am Freitag rückten sie auf den letzten Drücker aus, um Schnee heranzuschaffen und dort zu verteilen, wo er schon verschwunden war, und so den Umständen entsprechend halbwegs gute Bedingungen für 35 Musher mit ihren rund 150 Sibirian Huskys und Alaskan Malamutes zu schaffen. Claus Seidel: "Das war ein Kraftakt, wie wir ihn schon seit Jahren nicht mehr aufbringen mussten."

Wie sehr sich der Einsatz gelohnt hatte, war am Samstag zu erleben: Es waren einige hundert Besucher, die das 29. Schlittenhunderennen miterleben wollten - und zwar hautnah. Gelegenheit dazu gab es vor allem im Camp, wo selbst der durchweichte, verschlammte Boden kein Hinderungsgrund war, die Hunde zu streicheln und Erinnerungsfotos zu schießen. Beim Start und Ziel drängten sich die meisten Zuschauer. Mit Anfeuerungsrufen sparten sie nicht, als die Musher auf Skiern und mit den Pulkas - kleine, bis zu 15 Kilogramm schwere Schlitten - oder Gespanne mit bis zu acht Hunden mit lautstarkem "Good Mushing!" auf den Kurs geschickt wurden. Den Tieren war anzusehen, dass sie dem Rennen entgegenfieberten, dass sie um so lauter vor Vorfreude bellten und am Geschirr zerrten, je näher sie den Start spürten.

Dass das 29. Schlittenhunderennen auch für die Aktiven kein Zuckerschlecken war, zeigte sich vor dem Ziel. Einige Tiere schleppten sich den letzten Anstieg hinauf und mussten von den Mushern mit kräftiger Beinarbeit unterstützt werden. Als Erster gestartet und auch als Erster im Ziel war Jens Kiesel aus Hammerbrücke: "Das war heute hart. Die Strecke hat ganz schön gelitten. Sehr weich und rutschig. Wir sind geschafft." Auch Götz Bramowski aus Sachsen-Anhalt machte diese Erfahrung: "Das war heute für uns das zehnte Rennen in der Saison - das bisher anspruchsvollste. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Danke an die Hammerbrücker, die sich große Mühe gegeben habe."

Zum Rahmenprogramm der trotz aller Widrigkeiten gelungenen Veranstaltung gehörten Verkaufsstände, an denen neben typischem Musher-Zubehör nützliche Dinge für den Alltag wie Fellmützen und Handschuhe angeboten wurden, sowie eine Trapperausstellung. Aufgebaut war auch ein Trappercamp. Rüdiger Geipel aus Plauen und Chris Pfeifer aus Klingenthal schenkten eine kräftige Suppe aus und hatten nichts dagegen, wollte sich jemand am Feuer aufwärmen. Trapperfans unter anderem aus Eschenbach, Klingenthal und Hammerbrücke drehten neben dem Tipi ein Spanferkel am Spieß, von dem nach kurzer Zeit nur noch das Skelett übrig blieb.

Fazit: Hochachtung vor allen, die ihren Anteil am Gelingen der Veranstaltung hatten - sei es als Parkplatzeinweiser, Ordner, Streckenwart, Zeitnehmer, Würstchenverkäufer.