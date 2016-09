Mit Sauerbraten: Oelsnitzer erfinden den Vogtland-Burger

Idee mit Pfiff: Die Voigtsberger Schlossstube serviert einen Klassiker in neuem Gewand. "Freie Presse" war testessen.

Von Tino Beyer

erschienen am 10.09.2016



Oelsnitz. Es ist ruhig geworden um den Sauerbraten im Vogtland. Vorbei die Zeiten von Sauerbratenstreit und Sauerbratenwettbewerb mit bundesweiten Schlagzeilen. Doch jetzt weckt das Team der Voigtsberger Schlossstube in Oelsnitz den Sauerbraten aus seinem Dornr├Âschenschlaf - und zwar als Vogtland-Burger. "Das ganze Vogtland in einer Semmel", sagen die Betreiber Enrico Todt und Mandy Fischer augenzwinkernd.

"Wir haben nach etwas Kreativem gesucht, das zum Vogtland geh├Ârt", sagt Mandy Fischer, 34. Auch die Roulade hatte das Gastst├Ąttenteam im Blick. "Doch wir kamen immer wieder auf den Sauerbraten zur├╝ck." Die Idee: Ein Burger sollte es sein. "Burger sind schlie├člich gerade das In-Essen", sagt die geb├╝rtige Zwickauerin, die in Theuma lebt. Ein halbes Jahr lang t├╝ftelte das Schlossstube-Team am Vogtland-Burger und holte sich daf├╝r auch Partner ins Boot: Wunderlichs Backstuben entwickelten f├╝r den Burger ein Kartoffelgrie├čbr├Âtchen, das Fleisch kommt von der Agrargenossenschaft Theuma-Neuensalz. Damit das Vogtland-Logo auf dem Burger darf, gab der Tourismusverband seinen Segen. Enrico Todt: "Der Burger ist damit das erste und bislang einzige zertifizierte Essen im Vogtland."

Und wie schmeckt der Vogtland-Burger? Unverkennbar ist es ein Sauerbraten. Besonderheit: die So├če ist kalt. Wie es sich f├╝r einen richtigen Sauerbraten geh├Ârt, klemmen auch Apfelspalten und Rotkohl zwischen den Br├Âtchenh├Ąlften. Gegessen wird der Burger ├╝brigens mit Messer und Gabel.

Bis Ende September befindet sich der Vogtland-Burger in der Testphase. Der Clou dabei: Er steht ohne Preis auf der Speisekarte, den bestimmen die G├Ąste selbst. Zur Freude der Erfinder rangieren die Gebote der G├Ąste auf dem Niveau eines Hauptgerichts. Denn das ist der Vogtland-Burger zweifelsohne.