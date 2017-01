Muldenberger engagieren sich in Afrika

Direkte Hilfe für ein Dorf in Uganda - seit mehr als zehn Jahren haben sich im Hilfsverein Amali engagierte Vogtländer dieser Aufgabe verschrieben.

Von Margitta Rosenbaum

erschienen am 17.01.2017



Muldenberg. Anja und Sven Kummer aus Muldenberg waren schon oft in Kitokolo. Das abgelegene Dorf in Uganda bildet den Schwerpunkt der Arbeit des Hilfsvereins Amali, in dem Vogtländer Entwicklungshilfe leisten. Dabei kooperiert Amali mit einer örtlichen Hilfsorganisation. Ende 2016 waren Vereinsmitglieder in Kitokolo, um sich von der korrekten Spendenverwendung zu überzeugen und selbst Hand anzulegen.

"Diesmal konnten wir die neuen Schulgebäude besichtigen, die seit dem letzten Besuch im Frühjahr gebaut wurden", sagt Anja Kummer. Für 50.000 Euro wurde die bestehende Grundschule um zwei Gebäude erweitert: In einem befinden sich zwei zusätzliche Klassenräume, im anderen ein Lehrerzimmer und zwei kleine Lehrerwohnungen. "Die Schule wird von etwa 600 Grundschülern besucht. Derzeit lernen rund 60 Schüler in einem Klassenraum, früher waren es bis zu 80. Dazu kommen 93 Berufsschüler, die als Näherin, Maurer, Mechaniker oder für die Landwirtschaft ausgebildet werden", berichtet Sven Kummer. Die neuen Gebäude wurden von Amali mit Möbeln ausgestattet sowie mit Solaranlage und Wassertanks. Für das Projekt erhielt Amali 42.000 Euro Fördermittel vom Bundes-Entwicklungshilfeministerium.

Kurz vor Start der Reise erreichte die Vogtländer noch ein Hilferuf aus Uganda. Aufgrund einer schlechten Ernte drohte eine Hungersnot, die besonders arme Familien trifft. Vereinsmitglieder sammelten für eine Soforthilfe zusätzliche Spenden. So habe man vor Ort rund 8000 Euro für Nahrungsmittel und Saatgut ausgeben können. "Dafür wurden zwei Tonnen Lebensmittel - Maismehl und getrocknete Bohnen - gekauft und an die bedürftigsten Familien verteilt", berichten die Kummers. Von dem Geld wurde außerdem Saatgut gekauft.

Manchmal gehen auch Spenden an Einzelpersonen, wie an eine junge Mutter, die ein neues Haus erhielt. "Olive hat vier eigene Kinder und zusätzlich die vier Kinder ihres Ex-Mannes, der sie verlassen hat, zu versorgen. Sie versucht mit Nähen und Landwirtschaft das Schulgeld für alle acht Kinder aufzubringen", berichten die Kummers. Zwischendurch habe Olive noch die fünf Kinder ihres Nachbarn aufgenommen, als der nicht für diese sorgen konnte. "Sie lebte mit den Kindern in einem verfallenen Häuschen. Mit den Spendengeldern haben ihr die Maurerlehrlinge ein neues Haus gebaut", berichten die Leute von Amali und sind "immer noch erstaunt, mit wie viel Lebensfreude diese Frau ihr schweres Leben meistert."