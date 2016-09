Musikalisches Klingenthal

erschienen am 19.09.2016



Seinem Ruf als Musikstadt hat Klingenthal in den vergangenen tagen alle Ehre gemacht. Gestern endete in das 16. Festival "Mundharmonika live", zu dem wieder viele internationale Gäste begrüßt werden konnten. Ein Höhepunkt im Programm war am Samstag das Galakonzert in der Aula des Schulzentrums Am Amtsberg, zu dem Festivalchef Karsten Meinel (links) auch die chilenischen Musiker Cristian Inostroza und José Miguel Carrasco (rechts) begrüßen konnte. Bei der 9. Auflage des Wettbewerbs "Seydel open" gab es erstmals einen Klingenthaler Sieg durch Steve Müller. Und die traditionelle Live-Nacht war einmal mehr ein Anziehungspunkt, für den viele Gäste extra nach Klingenthal kamen.