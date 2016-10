Mutmaßlicher Autodieb gestellt

erschienen am 14.10.2016



Kottenheide. Die Polizei hat am Donnerstag in Kottenheide einen 23-jährigen Autofahrer gestoppt, der mit einem gestohlenen Mercedes unterwegs war. Der Fahrer aus Polen wurde unter dem Verdacht des Bandendiebstahles vorläufig festgenommenen. Am Freitagvormittag ordnete die zuständige Haftrichterin Untersuchungshaft an. (fp)