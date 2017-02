Nach Durststrecke wieder ein Konzert in der Vogtland-Arena

Schlagersänger Nik P. soll die Klingenthaler Sportstätte aus dem Dornröschenschlaf wecken. Der Organisator hat aber noch mehr vor.

Von Thorald Meisel

erschienen am 04.02.2017



Klingenthal. Der Ohrwurm "Ein Stern, der deinen Namen trägt" hatte der österreichische Schlagersänger Nik P. bereits 1998 geschrieben. Zum Hit macht es DJ Ötzi 2007. Im Vogtland konnten die Fans Nik P. schon mehrfach live erleben, im vergangenen Jahr in Plauen, auch gemeinsam mit DJ Ötzi.

Nun soll Nik P. auch die Fans in die Vogtland-Arena locken, in der 2007 auch schon DJ Ötzi zu erleben war. Am 13. Mai gibt er ein Open-Air-Konzert mit der Band La Goassn. Veranstalter Alois Garhammer hofft, dass es keine einmalige Sache sein wird. Er sieht in der Vogtland-Arena genug Potenzial für größere Konzerte, und würde nach einem Erfolg des Schlagerevents mit Nik P. weitere Projekte planen.

Kulturveranstaltungen sollten eines der wirtschaftlichen Standbeine der 2006 eröffneten Vogtland-Arena sein. Als Kultureinrichtung wurde sie aber bei Besuchern in den vergangenen Jahren nie wirklich angenommen.

Die Wernesgrüner Brauerei, die zuvor die Auftritte von Peter Maffay und Chris de Burgh sponserte, hatte bereits 2009 ihr Konzept für die Vogtland-Arena geändert. Zu den Konzerten der Prinzen (2009) und Hansi Hinterseer (2008) kamen jeweils knapp 1500 Zuschauer. Bei der vom Wetter wenig begünstigten Sommerparty 2007 mit Hot Banditoz, den Zipfelbuben und DJ Ötzi sowie den Lokalmatadoren von OB-Live waren es knapp 1000.

Die Aufführung der Verdi-Oper "Nabucco" 2007 durch die Schlesische Staatsoper Bytom sahen knapp 900 Besucher. Kamen zum deutsch-tschechischen Blasmusikfestival 2007 noch gut 700 Gäste, so waren zwei Jahre später noch knapp 300.

Als 2010 die 175. Wernesgrüner Musikantenschenke erstmals als Open Air in der Arena stattfand, lockte das noch einmal 2500 Besucher. Dazu hatte die Kultur GmbH drei Gesangs-Sternchen aus der Staffel "Deutschland sucht den Superstar" engagiert. Danach hatte die Vogtland Kultur GmbH ihr Engagement in der Vogtland-Arena beendet. "Es gibt keine Förderung für Open-Air-Veranstaltungen", hatte der damalige Geschäftsführer Jens Pfretzschner als Gründe angegeben. Zuletzt war im Sommer 2014 der Versuch einer weiteren Nabucco-Aufführung gescheitert.

Karten für den Schlagerabend mit Nik P. und La Goassn gibt es in den Shops der "Freien Presse", Preis 44,14 Euro.