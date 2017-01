"Nachfrage nach Holz ist groß"

Udo Lüttschwager vom Forstbezirk Adorf zieht Bilanz unter vergangenes Jahr - Halbe Million Setzlinge gepflanzt

erschienen am 12.01.2017



Holzeinschlag, Waldverjüngung, Wegebau: Der Forstbezirk Adorf im Staatsbetrieb Sachsenforst hat einen Strich unter das Jahr 2016 gezogen. Mit dem Leiter des Forstbezirkes, Udo Lüttschwager, sprach Eckhard Sommer.

Freie Presse: Man sagt manchmal etwas flapsig, dass Pläne dafür gut sind, nicht eingehalten zu werden. Wie sieht es damit im Sachsenforst aus?

Udo Lüttschwager: Auch wir haben unseren Plan, aber wir setzen alles daran, ihn einzuhalten. Obwohl der genaue Jahresabschluss erst Ende Februar vorgenommen wird, lässt sich sagen, dass wir beim Holzeinschlag voll auf Linie liegen. 128.000 Festmeter wurden geschlagen, das sind 5000 mehr als 2015.

Können Sie das konkretisieren?

Das Plus lässt sich darauf zurückführen, dass das Holz schneller zuwächst, weil sich die Umweltsituation in den letzten 25 Jahren verbessert hat und die Nachfrage auf dem Markt groß ist. Eingeschlagen wurde vor allem Fichte. Ab einem bestimmten Alter wird ihr Holz nicht besser. Was unseren Forstbezirk Adorf betrifft: Unsere 73 Mitarbeiter, davon 46 Waldarbeiter, bewirtschaften 17.000 Hektar im Bereich Schönberg, Adorf, Schöneck, Markneukirchen, Klingenthal, Muldenhammer und Grünbach.

Wohin wird das Holz verkauft?

Das hängt von den Wertstufen ab. Zu ungefähr 70 Prozent sind Sägewerke unsere Abnehmer, 25 Prozent gehen in die Platten- oder Zellstoffindustrie, der Rest wird als Brennholz genutzt. Beliefert werden im Wesentlichen Sachsen und angrenzende Regionen.

Waldbewirtschaftung heißt: An die Zukunft und die nächsten Generationen denken...

Genau so ist es, nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Deshalb gehört zu unseren wichtigen Aufgaben die Waldverjüngung. Wir haben im vergangenen Jahr 120 Hektar wieder aufgeforstet und umgebaut. Vor allem mit Weißtanne, Fichte, Douglasie und als Laubbaum Buche. Für Eiche ist es bei uns zu kalt. Auf der Fläche wurden ungefähr 550.000 Setzlinge gepflanzt. Alles mit der Hand und einem Pflanzspaten, einem sogenannten "Göttinger Fahrradlenker". Maschinell ist das nicht möglich. Zur Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft gehört auch der Wegebau. Pro Jahr werden in unserem Forstbezirk 220 Kilometer Zufahrtswege für die Maschinen und den Abtransport gepflegt beziehungsweise neu angelegt. Dafür wurden 2016 rund 600.000 Euro investiert. Obwohl es zurzeit günstig wäre für Arbeiten im Wald, treten wir zum Beispiel im Bereich Klingenthal, Schöneck und Erlbach kürzer, um die Loipen nicht zu beschädigen.

Wie sah es im vergangenen Jahr mit Schäden durch den Borkenkäfer aus?

Sie waren geringer als befürchtet. Vor allem lag das am feuchten Sommer. Deshalb konnte sich die vorhandene Population nicht deutlich weiterentwickeln. Das haben regelmäßige Kontrollen ergeben. Wie es in diesem Jahr wird, lässt sich noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie das Wetter im Frühjahr und Frühsommer ist. Auf jeden Fall werden wir das im Auge behalten.

